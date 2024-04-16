Заключения экспертов, нанятых стороной Бишимбаева, незаконны - прокурор

В суде Астаны продолжается рассмотрение резонансного дело по факту истязания и убийства Салтанат Нукеновой. Вчера на судебном заседании стороной защиты было заявлено ходатайство о приобщении к делу заключений эксперта Тлемисова. Ранее к делу приобщили заключение российских экспертов. Однако стороны гособвинения и потерпевшего против приобщения этих заключений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Прокурор Айжан Аймаганова заявила, что сторона государственного обвинения возражает приобщению заключений эксперта Тлемисова, а также дальнейшему его исследованию в рамках суда. Она считает, что процедура проведения данного заключения нарушена и идёт в разрез нормам уголовно-процессуального законодательства.

"Специалист не вправе вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования без ведома органа, ведущего уголовный процесс. В нашем случае без ведома суда. Ни суд, ни участники суда не были уведомлены о назначении данного исследования", - указала Аймаганова.

Кроме того, прокурор напомнила, что при привлечении специалиста на договорной основе защитнику разъясняются его права и обязанности, а также предусмотренная уголовная ответственность с оформлением расписки. Данная расписка в течение суток направляется лицу, в данном случае суду. Аймаганова утверждает, что этого стороной защиты не было сделано.

Более того, гособвинитель заявила, что специалистом Тлемисовым были исследованы не все материалы уголовного дела.

"Стороной защиты были предоставлены сканированные варианты материалов дела. Не были исследованы вещественные доказательства, в связи с чем законность данного заключения будет противоречить законодательству РК", - сказала прокурор.

Обоснованность выводов представленного заключения также вызывает сомнение, добавила она.

"Выводы заключения, которые представила сторона защиты, диаметрально противоречит выводам заключения экспертов по Астане и Алматы. Заключения эксперта были построены на результатах непосредственного исследования трупа Нукеновой в соответствии с правилами проведения экспертиз, исследований, предусмотренных экспертных методик. Мы возражаем о приобщении и дальнейшем исследовании в суде", - сказала Айжан Аймаганова.

Вместе с тем сторона гособвинения заявила об ещё одном ходатайстве: о признании недопустимыми приобщённое к делу исследования российских специалистов – Кельдешова и Туманова.

"Гражданин Российской Федерации, проведя исследование, выдавая заключение на территории своего государства, не может нести уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения на территории другого государства. Данные специалисты – физические лица другого государства, выходя за пределы своих компетенций, дали оценку обоснованности выводов заключения экспертиз, проведённых в соответствии с законодательством РК", - сказала Аймаганова.

Также, по словам прокурора, данное исследование было проведено на основании договора с адвокатом Бишимбаева, что предусматривает оплату за предоставление услуг. При этом адвокат выступает в качестве заказчика, а специалисты являются исполнителями.

"В этой связи мы считаем, что налицо заинтересованность специалистов в получении материальной выгоды, а у адвокатов в свою очередь получение выгодного для них исследования", - сказала гособвинитель.

Она отметила, что в заключении специалистов из Москвы есть выводы о том, что Нукенова могла получить часть телесных повреждений в области головы в результате падения с высоты собственного роста. Однако ими не указываются конкретные причины, которые могли привести к падению потерпевшей, что возможно в состоянии тяжёлого опьянения или потери сознания. Эти выводы являются голословными, лишёнными какого-либо логического обоснования.

Указанные специалисты без непосредственного исследования трупа Нукеновой, только на основании своих суждений указали на возможность наступления смерти как в результате обострения якобы предшествующей старой гематомы. Установление причины смерти допускается только на основании медицинских документов. В связи с чем определение иной причины наступления смерти Нукеновой, кроме как указанные в выводах экспертизы трупа, как закрытая черепно-мозговая травма, состоящая из множественных кровопотёков головы и лица уже не допускается.

Адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова также озвучила свою позицию по этому вопросу.

Уразбахова, как и прокурор, обратила внимание на то, что специалист не вправе вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования.

Кроме того, она обратила внимание на договор, заключённый между специалистом Тлемисовым и защитником Рамазановой.

"24 марта 2024 года заключается договор. Город заключения – Актобе. Тогда как специалист в соответствии со статьёй 80 УПК может быть привлечён адвокатом на основании адвокатского запроса. Это предусматривает норму уголовно-процессуального законодательства. Однако только 27 марта адвокатом направляется адвокатский запрос с вопросами, который возможно разрешит или не разрешит данный специалист. То есть уже после того, как возмездный договор был заключён, что уже незаконно", - сказала Уразбахова.

По её словам, адвокат, который привлекает на договорной основе специалиста, обязан сам разъяснить его права и обязанности.

"Привлекая специалиста, мы, как адвокаты, мы должны предупредить данного специалиста, что если он даст заведомо ложное заключение, он будет привлечён к уголовной ответственности. Это наша обязанность как защитников. Но что делает адвокат Рамазанова? Я прошу обратить внимание на данный документ. Это расписка. Теперь обратите внимание на дату – 27 марта 2024 года, город Алматы. Тогда как мы все, в том числе участники данного судебного разбирательства, прокуратура и вы, суд присяжных, 27 марта находились в городе Астана. В этом зале судебного разбирательства шёл отбор суда присяжных. То есть Рамазанова фактически 27-го находиться в Алматы не могла. Но не забываем, что судебно-медицинский специалист вообще находится в городе Актобе. Каким образом, непонятно, Рамазанова одновременно находилась в трёх местах: эксперт находится в Актобе, она находится в суде в Астане, но при этом расписку о предупреждении его об уголовной ответственности почему-то отбирают в городе Алматы", - недоумевает Жанна Уразбахова.

Ранее судья удовлетворила ходатайство о приобщении данных заключения специалистов из национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в Москве к материалам дела и дальнейшего его исследования. Как сообщил защитник экс-министра, данное заключение является доказательством, подтверждающим невиновность Бишимбаева и опровергающим предъявленное подозрение по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью).