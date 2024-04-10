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Заключение российских экспертов о невиновности Бишимбаева приобщили к делу

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пресс-служба Верховного суда Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00
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Фото: пресс-служба Верховного суда

Адвокаты Куандыка Бишимбаева на заседании суда заявили ходатайство об исследовании заключения специалистов из национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил защитник экс-министра, заключение специалиста от 7 марта 2024 года является доказательством, подтверждающим невиновность Бишимбаева и опровергающим предъявленное подозрение по пункту 5  части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью).

Адвокат также ходатайствовала о допросе специалистов посредством видеосвязи.

Судья удовлетворила ходатайство о приобщении данных заключения к материалам дела и дальнейшего его исследования.

 

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