Заключение российских экспертов о невиновности Бишимбаева приобщили к делу

Адвокаты Куандыка Бишимбаева на заседании суда заявили ходатайство об исследовании заключения специалистов из национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил защитник экс-министра, заключение специалиста от 7 марта 2024 года является доказательством, подтверждающим невиновность Бишимбаева и опровергающим предъявленное подозрение по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью).

Адвокат также ходатайствовала о допросе специалистов посредством видеосвязи.

Судья удовлетворила ходатайство о приобщении данных заключения к материалам дела и дальнейшего его исследования.