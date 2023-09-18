Захват Kaspi банка: Мурадову вынесли приговор

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор Алихану Мурадову, который 18 июня захватил заложников в одном из отделений Kaspi банка в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Его признали виновным. Мурадова приговорили к лишению свободы сроком на семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии средней безопасности

Ранее прокурор запросила для Алихана Мурадова восемь лет лишения свободы.

Напомним, 18 июня Мурадов, ворвавшись в отделение филиала Kaspi bank на улице Достык в Астане, угрожая предметом похожим на пистолет, взял в заложники семь человек. После проведения переговоров сотрудники спецподразделения провели штурм. В результате операции 30-летний мужчина был задержан. Заложники были освобождены.