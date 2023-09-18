Захват Kaspi банка: Мурадову вынесли приговор
Сегодня, 12:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:41Сегодня, 12:41
435Фото: BaigeNews.kz
В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор Алихану Мурадову, который 18 июня захватил заложников в одном из отделений Kaspi банка в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Его признали виновным. Мурадова приговорили к лишению свободы сроком на семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии средней безопасности
Ранее прокурор запросила для Алихана Мурадова восемь лет лишения свободы.
Напомним, 18 июня Мурадов, ворвавшись в отделение филиала Kaspi bank на улице Достык в Астане, угрожая предметом похожим на пистолет, взял в заложники семь человек. После проведения переговоров сотрудники спецподразделения провели штурм. В результате операции 30-летний мужчина был задержан. Заложники были освобождены.
Самое читаемое
- Ярмарки под срывом? Фермеры ВКО заявили о проблеме
- "Розыск" экс-акима Мангистау прокомментировал комитет спорта
- Таксист не позволил пенсионерке из Лисаковска отдать мошенникам три миллиона тенге
- Убийство спортсменки в Актау: появилась видеозапись с места трагедии
- Умер легендарный поэт-песенник Николай Добронравов