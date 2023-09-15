Нападение на отделение Kaspi bank в Астане: обвиняемый озвучил новые детали

В Астане продолжается суд по делу о нападении на отделение Kaspi bank. На скамье подсудимых Алижан Мурадов. Он рассказал, что планировал провести захват банка днём ранее, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Адвокат поинтересовалась, с какой целью мужчина пришёл 17 июня в магазин по адресу: улица Сауран, 2.

"Я зашёл зарядить телефон свой. Попросил сотрудника, он поставил на зарядку. После сел на диван, увидел, что там лежит чужой телефон, забрал его. В последующем я сдал его в ломбард, названия не помню, а наличные потратил", - сказал Мурадов.

На уточняющий вопрос адвоката, что подсудимый делал в левобережной части города, он заявил, что планировал совершить нападение на отделение банка 17 июня.

"Я забил в 2ГИС ближайшее отделение банка и почему-то решил туда поехать, спонтанно всё это было… Я планировал изначально, что зайду именно в это отделение Kaspi bank... Вообще в этот день хотел совершить деяние, 17 числа. Но передумал. Потому что там много людей было, и не хотел, чтобы все они пострадали", - заявил обвиняемый.

Он заверил, что взрывного устройства с собой у него не было.

"Это сумка с зарядным устройством, два шнура, внутри была куртка, в руках был вейп, его обмотал изолентой, чтобы был похож на пульт. Я требовал часть активов перевести во все детские фонды и подтвердить перевод, фонды назвал. Переговорщик показал, что перевели деньги, но это оказалась фикцией. Для себя ничего не просил. Я не радикал, не состою в каких-то оппозиционных организациях", - подчеркнул Мурадов.

Он попросил прощения у всех потерпевших.

Напомним, 18 июня в 13:51 Мурадов, ворвавшись в отделение филиала Kaspi bank на улице Достык в Астане, угрожая предметом похожим на пистолет, взял в заложники семь человек. В 16:35 после проведения переговоров сотрудники спецподразделения провели штурм. В результате операции 30-летний мужчина задержан, все заложники освобождены.

По факту захвата заложников Генпрокуратура возбудила уголовное дело по пунктам 4 и 8 части 2 статьи 261 Уголовного кодекса.

В МВД сообщили, что мужчине грозит от семи до 12 лет лишения свободы.