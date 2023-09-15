8 лет лишения свободы запросила прокурор для Алихана Мурадова

В Астане состоялись прения по делу о нападении на отделение Каспи банка - прокурор запросила для Алихана Мурадова 8 лет лишения свободы, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Прокурор Раушан Акшураева сообщила, что проанализировав и исследовав показания всех участников рассматриваемых событий, не оставляет сомнение наличия преступного умысла в действиях подсудимого Мурадова в инкриминируемом ему деянии. Она сообщила, что делу есть обстоятельства смягчающие ответственность – это чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления.

"Обстоятельств отягчающих уголовную ответственность у Мурадова не установлено. С учетом всех исследованных обстоятельств дела, учитывая характер и степень общественной опасности, предлагаю суду Мурадова Алихана признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 261 ч 2 п 4 и 9 и назначить ему наказание с учетом статьи 55 ч. 2 пункта 2 УК РК 8 лет лишения свободы. Отбывание наказания определить в учреждении уголовно исполнительной системы средней безопасности", - зачитала она.

Предварительно оглашение приговора состоится 18 сентября.