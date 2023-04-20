Захороненных в пантеоне не будут делить по религиозному признаку

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Не нужно ли выделить в пантеоне разные участки захоронений в зависимости от религиозной принадлежности? Таким вопросом задались депутаты маслихата Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

На вопрос ответил глава Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны Марсель Узаков.

"Мы являемся заказчиком, мы не хороним людей. Пантеон – это не обычное кладбище. В связи с этим решено, что там не будет религиозного деления. В первую очередь потому, что Казахстан – это светское государство", - уточнил Узаков.

Ранее сообщалось о том, кого будут хоронить в Национальном пантеоне.