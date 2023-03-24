Кого разрешат хоронить в Национальном пантеоне

Фото: kapital.kz

В постановление правительства РК "Об утверждении Положения о Национальном пантеоне" предлагают внести изменения, они коснутся списка тех кого, кого разрешат хоронить в усыпальнице, передаёт BaigeNews.kz.

Проект постановления правительства появился на портале "Открытые НПА", он доступен для обсуждения до 7 апреля.

В документе говорится, что пантеон находится в ведении местного исполнительного органа столицы. Его территория включает административное, хозяйственное и вспомогательные здания; надмогильные сооружения; парковую и прилегающую зоны.

"Погребению на территории Пантеона подлежат следующие умершие (погибшие) лица:

1) президенты Республики Казахстан;

2) премьер-министры Республики Казахстан и их заместители, председатели палат Парламента Республики Казахстан и их заместители, государственные советники Республики Казахстан, руководители Администрации Президента Республики Казахстан, председатели Конституционного Суда Республики Казахстан, Верховного Суда Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан;

3) министры, руководители государственных органов, непосредственно подчинённых и подотчётных Президенту Республики Казахстан, акимы областей, городов республиканского значения и столицы;

4) лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері";

5) граждане, награждённые орденами "Алтын Қыран", "Отан", "Еңбек Даңқы" трех степеней;

6) граждане, удостоенные званий "Герой Советского Союза", "Герой Социалистического Труда";

7) граждане, удостоенные почётного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы";

8) другие граждане по особому решению Президента Республики Казахстан;

9) с лицами, подлежащими погребению в Пантеоне, могут быть захоронены их умершие (погибшие) супруги", - сказано в проекте постановления.