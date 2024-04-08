Захоронения сибирской язвы и скотомогильники затопило в Казахстане. Однако эпизоотическая ситуация в этих местах остаётся стабильной. Об этом заявил официальный представитель МСХ РК Олжас Тлебалдин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Доводим до вашего сведения, что захоронения сибирской язвы - это исторически сложившиеся очаги возбудителя заболевания, который был захоронен на месте гибели животного. Таким образом, перемещение данных объектов не представляется возможным", - сказал в ходе брифинга республиканского оперативного штаба Тлебалдин.

Он отметил, что после гибели от сибирской язвы животное утилизируется путём сжигания, а пепел закапывается с созданием бетонирующего саркофага, вокруг которого производится закладка дезинфицирующих средств.

"Захоронения герметичны, а ежегодный мониторинг на наличие спор на данных участках до настоящего времени не выявил ни одного случая выхода спор на поверхность", - подчеркнул официальный представитель МСХ РК.

По его словам, после отхода воды с затопленных участков будут взяты пробы грунта с этих захоронений. Для этого специалисты уже выехали в регионы.

Кроме того, ежегодная вакцинация против сибирской язвы в регионах подтопления проходит с начала года в плановом порядке.

Что касается скотомогильников, по словам Олжаса Тлебалдина, эти объекты предназначены для утилизации животных, павших от незаразных болезней. То есть даже в случае подтопления скотомогильников вероятность возникновения особо опасных инфекций отсутствует. Все объекты подобного рода также по мере схода воды будут проинспектированы.