Захоронения сибирской язвы и скотомогильники затопило в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Захоронения сибирской язвы и скотомогильники затопило в Казахстане. Однако эпизоотическая ситуация в этих местах остаётся стабильной. Об этом заявил официальный представитель МСХ РК Олжас Тлебалдин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Доводим до вашего сведения, что захоронения сибирской язвы - это исторически сложившиеся очаги возбудителя заболевания, который был захоронен на месте гибели животного. Таким образом, перемещение данных объектов не представляется возможным", - сказал в ходе брифинга республиканского оперативного штаба Тлебалдин.
Он отметил, что после гибели от сибирской язвы животное утилизируется путём сжигания, а пепел закапывается с созданием бетонирующего саркофага, вокруг которого производится закладка дезинфицирующих средств.
"Захоронения герметичны, а ежегодный мониторинг на наличие спор на данных участках до настоящего времени не выявил ни одного случая выхода спор на поверхность", - подчеркнул официальный представитель МСХ РК.
По его словам, после отхода воды с затопленных участков будут взяты пробы грунта с этих захоронений. Для этого специалисты уже выехали в регионы.
Кроме того, ежегодная вакцинация против сибирской язвы в регионах подтопления проходит с начала года в плановом порядке.
Что касается скотомогильников, по словам Олжаса Тлебалдина, эти объекты предназначены для утилизации животных, павших от незаразных болезней. То есть даже в случае подтопления скотомогильников вероятность возникновения особо опасных инфекций отсутствует. Все объекты подобного рода также по мере схода воды будут проинспектированы.
Самое читаемое
- "Времени нет": Скляр поручил обеспечить защиту стратегического объекта в Петропавловске
- Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля
- Врач "скорой" рассказал о поведении Бишимбаева и Байжанова в день убийства
- Паводки в Казахстане: названы ТОП-3 региона по степени риска
- Токаев дал поручения по благоустройству и озеленению территорий в регионах