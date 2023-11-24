"Захлебывались и замерзали": судьбой казахстанских тазы обеспокоены ученые и зоозащитники

В начале 2023 года, после многочисленных обсуждений вопроса на всех возможных уровнях был подписан закон, согласно которому тазы и тобет официально получили статус национальных пород собак и теперь находятся на специальном реестре возрождаемых и охраняемых. Во имя спасения их генофонда было выделено 1,4 миллиарда тенге. Введение единой родословной книги и разработка стандартов чистокровных казахских тазы должно было помочь официальному признанию этих пород собак на международной арене. Пока ученые делают открытия, изучая их гены, некоторые казахстанцы относятся к четвероногим охотникам как к источнику наживы или ненужной вещи. По-прежнему, уникальные борзые бегают по помойкам, их находят вмерзших в лед, убивают и калечат. Зоозащитники бьют тревогу и боятся того, чтобы казахстанские тазы не повторили трагичную судьбу испанских гальго. В чем уникальность этих животных, сколько их сейчас в собачьих приютах и какие открытия сделали казахстанские ученые, изучая древних собак-охотников разбирался автор BaigeNews.kz.

Верный соратник кочевника

Грациозные и длинномордые. Их изображения можно распознать в петроглифах I–II тысячелетия до нашей эры. Одна чистокровная тазы могла заменить калым за невесту, приравнивалась стоимости одного полсотни лошадей. Это единственное животное, которое могло находится в юрте, а его охотничьи способности приравнивались к поистине уникальным - одна тазы могла прокормить целый аул.

По мнению казахстанских ученых эта борзая выводилась "искусственно", то есть все качества приобретались с каждым новым скрещиванием. Со временем целенаправленный селекционный отбор дал неповторимые результаты, считает Константин Плахов, заведующий лабораторией Биоценологии и охотоведения Института зоологии РК.

"На основе тех материалов, которые имеются, я считаю, что весь этот процесс связан с одомашниванием лошадей. То есть пока человек не увеличил скорость передвижения за счет лошади, ему хватало обычных собак травильного плана. С учетом того, что в Казахстане огромные территории, то от "новой" собаки требовалась не просто высокая скорость, но еще и выносливость. В природе мы наблюдаем животные или с большой скоростью, как у гепардов, или выносливостью, как у волка. В одном млекопитающем - все это не совмещается. У тазов мы наблюдаем попытку соединить скорость плюс выносливость. И у них это получилось!" - считает зоолог Константин Плахов.

Зоркие, быстрые, выносливые. Современные тазы не потеряли тех главных качеств, заложенных веками их предками, считает Константин Плахов. Ученый больше 30 лет занимается изучением тазы. Это во всех смыслах необыкновенная собака, считает именитый кинолог. Согласны с мнением зоолога и казахстанские генетики.

Уникальные гены

Вот уже три года казахстанские генетики изучают генотип казахской тазы. Исследования позволили понять, находится ли эта порода собак на стадии вымирания.

"Тазы так генетически разнообразны, что у них нет практически никаких наследственных заболеваний. У этой породы собак очень большой потенциал к развитию. Есть две гипотезы их генетического разнообразия: либо оно возникло за счет смешивания с другими породами, что скорее всего так и было. Либо это произошло за счет того, что предки тазы изначально были сами очень генетически неповторимы. Учитывая такое разнообразие, нужна четкая и продуманная стратегия для восстановления породы", - считает научный сотрудник лаборатории Института генетики и физиологии КН МНВО РК Анастасия Перфильева.

Сканирование генома тазы также позволило заглянуть в историческое прошлое этой породы. Но, главное, впервые было доказано генетическое отличие казахской тазы от салюки и афганской борзой. Именно это станет главным козырем при признании тазы на международном уровне.

Кровь, боль и слезы

В одном месте - и больница, и реабилитационный центр, и дом родной. В казахстанском приюте для животных мало что понимают в селекционном собаководстве, зато в любви к братьям нашим меньшим весьма преуспели. Всего за три года с улиц Караганды насобирали более 700 собак и кошек. Большинству понадобилась медицинская помощь. Есть среди таких бродяг и 18 уникальных борзых. У каждой такой тазы своя история. Одна - жила в багажнике машины. Другая, еще щенком, была сбита и с многочисленными переломами лежала под дождем, а когда ее нашли - буквально вмерзла в лед. Многие поступают в приют на грани истощения.

"Одна тазы рожала на улице, в результате - щенки примерзли, вторая - тоже рожала на улице с вывернутой маткой и сильнейшим кровотечением. Детеныши захлебывались и замерзали, только чудом удалось спасти нескольких. Трое щенков остались в живых, их выходили, привили и раздали", - рассказывает основатель приюта Наталья Иванова.

Айка, Рыжая, Газеля, Колтоношка - брошенные и покалеченные они остаются одними из самых дружелюбных питомцев целого приюта. Как бонус - переловили всех мелких грызунов. Наталья поражается как можно таких животных оставить на улице умирать. Сама стала хозяйкой двух тазы. Тот самый из багажника машины, вылеченный и заласканный, уже стал многократным Чемпионом Казахстана и ближнего зарубежья. Сколько тазы скитается по приютам - неизвестно. Но по словам зоозащитников в каждом казахстанском приюте для животных - есть древняя борзая.

Между тем разведение национальной породы сейчас в Казахстане на пике своей популярности. Цена варьируется от нескольких сот тысяч тенге, на "черном" рынке продают как "горячие" пирожки по 10 тысяч тенге. Вот только такие разводчики не могут похвастаться генетическим паспортом и доказанной чистокровностью.

"К примеру, в соседней республике Кыргызстан существует в кодексе статья об административной ответственности о запрете на скрещивание борзых тайгана с другими породами. Это их национальная порода борзых, также охраняемая. Работает этот закон или нет, я не могу судить, но законодательно такой прецедент имеется", - отмечает зоолог Константин Плахов.

Из-за излишней метисации породистых тазы в Казахстане может и вовсе не остаться. Как отмечают специалисты всего чистокровных тазы (до третьего колена) могут насчитать не больше сотни.