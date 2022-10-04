open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Задержаны сельчане, напавшие на прокурора в Туркестанской области
polisia.kz Сегодня, 20:32
71
Фото: polisia.kz

Задержаны сельчане, напавшие на прокурора в Туркестанской области

Троих жителей Толебийского района Туркестанской области задержали и водворили в изолятор временного содержания по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Инцидент произошёл накануне. В селе Коксайек после ДТП со смертельным исходом родственники погибшего водителя обвинили полицейских в том, что это они виноваты в случившемся. Прокурор приехал для разъяснения законодательства о порядке проведения мирных собраний. Однако разъярённые люди стали выхватывать у него телефон и ударили. 

"Начато досудебное расследование по части 3 статьи 380 УК РК. Санкция  предусматривает наказание в виде штрафа в размере до четырёх тысяч МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничение свободы на срок от двух до четырёх лет, либо лишение свободы на тот же срок. Три подозреваемых жителя села водворены в ИВС", - сообщили в полиции. 

Напомним, полицейские пытались остановить на дороге ВАЗ-2103, потому что поведение водителя показалось им подозрительным. Однако мужчина за рулём не подчинился законным требованиям. Вместо остановки водитель, опасно управляющий авто и создающий угрозу другим участникам дорожного движения, прибавил скорость и попытался скрыться, но не справился с управлением и допустил столкновение с другими машинами. 

В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте, его пассажирку и водителя Audi 100 с различными травмами госпитализировали.

Факт зарегистрирован по части 3 статьи 345 УК РК, проводятся экспертизы. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия. 

Дело находится на контроле руководства ДП области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#криминал #дтп #прокурор #нападение #Туркестанская область
Журналист
Сегодня, 20:32
71
Поделитесь:
Наверх