Задержаны сельчане, напавшие на прокурора в Туркестанской области

Фото: polisia.kz

Троих жителей Толебийского района Туркестанской области задержали и водворили в изолятор временного содержания по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл накануне. В селе Коксайек после ДТП со смертельным исходом родственники погибшего водителя обвинили полицейских в том, что это они виноваты в случившемся. Прокурор приехал для разъяснения законодательства о порядке проведения мирных собраний. Однако разъярённые люди стали выхватывать у него телефон и ударили.

"Начато досудебное расследование по части 3 статьи 380 УК РК. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до четырёх тысяч МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничение свободы на срок от двух до четырёх лет, либо лишение свободы на тот же срок. Три подозреваемых жителя села водворены в ИВС", - сообщили в полиции.

Напомним, полицейские пытались остановить на дороге ВАЗ-2103, потому что поведение водителя показалось им подозрительным. Однако мужчина за рулём не подчинился законным требованиям. Вместо остановки водитель, опасно управляющий авто и создающий угрозу другим участникам дорожного движения, прибавил скорость и попытался скрыться, но не справился с управлением и допустил столкновение с другими машинами.

В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте, его пассажирку и водителя Audi 100 с различными травмами госпитализировали.

Факт зарегистрирован по части 3 статьи 345 УК РК, проводятся экспертизы. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия.

Дело находится на контроле руководства ДП области.