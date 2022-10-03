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Родственники погибшего в ДТП казахстанца обвинили в случившемся полицейских
Водитель ВАЗ-2103, скрываясь от погони полицейских, попал в ДТП и погиб в Туркестанской области. Его родственники обвинили в случившемся стражей порядка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
ДТП с участием трёх автомобилей произошло на одной из улиц села Коксайек Толебийского района.
Полицейские РОП заметили странное движение автомобиля ВАЗ-2103. Мужчину за рулём заподозрили в нетрезвом вождении.
Услышав требование остановиться, водитель прибавил скорость и попытался скрыться.
"После автомобиль столкнулся с другими машинами. В результате ДТП водитель ВАЗ-2103 скончался на месте, его пассажирку и водителя Audi 100 с различными травмами госпитализировали. Назначили ряд экспертиз", - сообщили в ДП.
Факт зарегистрировали в Толебийском РОП по части 3 статьи 345 УК РК. На место происшествия выезжали руководство РОП, прокуроры и следственно-оперативная группа.
"Родственники погибшего водителя по факту ДТП написали заявление в отношении полицейских. Их заявление незамедлительно зарегистрировали. Управлением собственной безопасности ДП Туркестанской области проводится служебное расследование. Проводятся всесторонние следственные действия по установлению причин и обстоятельств ДТП. Ожидаются результаты экспертизы. По результатам заключения будет принято процессуальное решение", - уточнили в полиции.
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