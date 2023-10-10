Задержанного с наркотиками блогера осудили на 10 лет в Алматы
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На 10 лет осуждён блогер, задержанный ранее с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В апреле 2023 года полицейский спецназ и оперативники управления по противодействию наркопреступности провели спецоперацию в одном из баров Медеуского района. Её координировала прокуратура города в рамках проекта "Борьба с наркобизнесом".
Во время спецоперации был задержан 19-летний казахстанец. В кармане брюк у него нашли три свёртка с порошком, похожим на "синтетику". По одной из рабочих версий, это было психоактивное вещество “мефедрон”.
Досудебное расследование проводилось по ч. 1 ст. 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы 19-летний парень признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 УК РК. Его осудили на 10 лет лишения свободы.
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