  • 4 Марта, 10:55
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Задержание подполковника погранслужбы прокомментировали в полиции Алматы

Сегодня, 10:38
АВТОР
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акимат Алматы Сегодня, 10:38
Сегодня, 10:38
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Фото: акимат Алматы

В департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию из соцсетей о задержании подполковника пограничной службы по подозрению в педофилии, передает BaigeNews cо ссылкой на Kazinform.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что якобы мужчину задержали за то, что он пытался встретиться с несовершеннолетним. 

В департаменте полиции города заявили о проверке.

"По данному факту проверку проводит Южное региональное военно-следственное управление МВД РК. Объективные обстоятельства устанавливаются", - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

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