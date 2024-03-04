Задержание подполковника погранслужбы прокомментировали в полиции Алматы
Сегодня, 10:38
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Сегодня, 10:38Сегодня, 10:38
68Фото: акимат Алматы
В департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию из соцсетей о задержании подполковника пограничной службы по подозрению в педофилии, передает BaigeNews cо ссылкой на Kazinform.
Ранее в социальных сетях сообщалось, что якобы мужчину задержали за то, что он пытался встретиться с несовершеннолетним.
В департаменте полиции города заявили о проверке.
"По данному факту проверку проводит Южное региональное военно-следственное управление МВД РК. Объективные обстоятельства устанавливаются", - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.
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