Задержание подполковника погранслужбы прокомментировали в полиции Алматы

В департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию из соцсетей о задержании подполковника пограничной службы по подозрению в педофилии, передает BaigeNews cо ссылкой на Kazinform.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что якобы мужчину задержали за то, что он пытался встретиться с несовершеннолетним.

В департаменте полиции города заявили о проверке.