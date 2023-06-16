Задержан заместитель акима города Павлодар

Сотрудники Антикоррупционной службы задержали заместителя акима города Павлодар Калиякбарова А.С., передаёт BaigeNews.kz. Он подозревается в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

"После получения денег Калиякбаров А.С. задержан с поличным и водворен в ИВС УП г. Павлодар. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - сообщили в Антикоре.