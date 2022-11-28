Задержан подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ

Фото: assembly.kz - Жансеит Туймебаев

Сын ректора КазНУ Жансеита Туймебаева погиб во время январских беспорядков в Алматы. Спустя почти 11 месяцев стало известно о задержании подозреваемого в убийстве, передаёт BaigeNews.kz.

В Генеральной прокуратуре сухо прокомментировали, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор.

Напомним, 6 января Елнар Қансейіт возвращался домой до окончания комендантского часа. Он ехал вверх по улице Назарбаева в Алматы на своей машине. Не доезжая до улицы Сатпаева мужчина остановился на перекрёстке, в это время машину обстреляли. От полученных ран сын ректора скончался на месте.