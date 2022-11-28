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Лента новостей

assembly.kz - Жансеит Туймебаев Сегодня, 15:56
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Сегодня, 15:56
50
Фото: assembly.kz - Жансеит Туймебаев

Задержан подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ

Сын ректора КазНУ Жансеита Туймебаева погиб во время январских беспорядков в Алматы. Спустя почти 11 месяцев стало известно о задержании подозреваемого в убийстве, передаёт BaigeNews.kz.

В Генеральной прокуратуре сухо прокомментировали, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор.

Напомним, 6 января Елнар Қансейіт возвращался домой до окончания комендантского часа. Он ехал вверх по улице Назарбаева в Алматы на своей машине. Не доезжая до улицы Сатпаева мужчина остановился на перекрёстке, в это время машину обстреляли. От полученных ран сын ректора скончался на месте.

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#январские события #КазНУ #Жансейіт Түймебаев #расследование
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:56
50
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