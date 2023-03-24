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stopfake.kz Сегодня, 16:02
142
Сегодня, 16:02
142
Фото: stopfake.kz

Задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet

Столичным департаментом АФМ совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

"Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц без использования привлечённых средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других. Деятельность международной компании Qnet была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронную коммерцию", - говорится в сообщении.  

Отметим, в ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды. 

Так, согласно заключению уполномоченного органа сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 миллионов тенге. 

"Специализированным следственным судом города Астаны в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" на два месяца. Иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит", - заключили в АФМ.

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Сегодня, 16:02
142
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