Задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet

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Столичным департаментом АФМ совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

"Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц без использования привлечённых средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других. Деятельность международной компании Qnet была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронную коммерцию", - говорится в сообщении.

Отметим, в ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.

Так, согласно заключению уполномоченного органа сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 миллионов тенге.