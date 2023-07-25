  • 25 Июля, 11:48
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Задержан экс-заместитель главы управления пассажирского транспорта Алматинской области
"Интерфакс" Сегодня, 11:00
248
Сегодня, 11:00
248
Фото: "Интерфакс"

Задержан экс-заместитель главы управления пассажирского транспорта Алматинской области

Государству причинен материальный ущерб на сумму более 37 миллионов тенге.

Спецпрокурорами прокуратуры области Жетісу по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан и водворен в ИВС бывший заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", передаёт Baigenews.kz.

Он подозревается в злоупотреблении своим служебным положением при проведении ремонтных работ на подъездной автодороги к селу Малайсары Кербулакского района.

Государству причинен значительный материальный ущерб на сумму более 37 миллионов тенге.

По данному факту по статье 361 части 4 пункта 3 уголовного кодекса РК (злоупотребление должностными полномочиями), проводится досудебное расследование.

В соотвествии со ст.201 УПК Республики Казахстан остальные данные досудебного расследования разглашению неподлежат. 

Расследование продолжается. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:00
248
Поделитесь:
Наверх