Задержан экс-заместитель главы управления пассажирского транспорта Алматинской области

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Государству причинен материальный ущерб на сумму более 37 миллионов тенге.

Спецпрокурорами прокуратуры области Жетісу по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан и водворен в ИВС бывший заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", передаёт Baigenews.kz.

Он подозревается в злоупотреблении своим служебным положением при проведении ремонтных работ на подъездной автодороги к селу Малайсары Кербулакского района.

Государству причинен значительный материальный ущерб на сумму более 37 миллионов тенге.

По данному факту по статье 361 части 4 пункта 3 уголовного кодекса РК (злоупотребление должностными полномочиями), проводится досудебное расследование.

В соотвествии со ст.201 УПК Республики Казахстан остальные данные досудебного расследования разглашению неподлежат.

Расследование продолжается.