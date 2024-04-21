Зачем павлодарцы каждый день вызывают полицию в приют для животных

Павлодарцы, проживающие рядом с приютом для животных, каждый день вызывают полицейских и требуют наказать владелицу общественного фонда за лай собак. Противостояние между приютом и местными жителями длится уже год. Люди против соседства с бездомными животными и просят перенести приёмник подальше от жилой застройки, передает BaigeNews.kz.

Раздор между жителями района Авиагородок в Павлодаре и приютом для животных ярко выраженным стал, когда люди захотели установить детскую игровую площадку на пустыре. Но узнали, что у главы общественного фонда якобы свои взгляды на эту землю: она хочет видеть там площадку для выгула собак.

Противостояние длилось всё лето, да и осенью 2023 года не прекращалось. После зимой было спокойно, однако сейчас, по словам самого руководителя общественного фонда, вновь начались нападки.

"Строго говоря им мешает не сам фонд, сколько именно я. По крайней мере, я уехала в Астану в октябре прошлого года и за это время никаких жалоб не поступало. Полиции не было, пока я лично здесь не присутствовала. Приехала в начале апреля — сразу же начались заявления. Точечно бьют по мне. Мы 10 лет работаем и никогда такого не было: скандалов, жалоб и так далее. Всё это началась год назад, после того как я согласилась взять в доверительное управление приют в Астане. Как только я на это согласилась, сразу началась куча проблем. Это связано с тем, что я полезла туда, куда мне не положено", — считает руководитель общественного фонда "Сердца Павлодара" Мария Гребёнкина.

Глава общественного фонда говорит, сейчас если в приюте открывается дверь, то первая мысль о том, что вновь пришли из полиции. Уже выписывали штраф за нарушение тишины. А ещё вызывали местные жители стражей порядка и по поводу нарушения правил благоустройства.

Между тем, местные жители не скрывают своих намерений избавиться от соседства с приютом. Собак подселили к ним в 2019 году, но люди говорят, сразу и не поняли, что их ожидает. Проблема нарастала с годами.

"Я не соглашусь, что собаки появились сразу. Не было такого. Их число со временем становилось больше. Первые два года существования приюта никто особо сильно не замечал, потому что собак было очень мало, их практически было не слышно. Да и мы думали, ворота же закрыты. Думали, что это здание аэропорта, по обслуживанию. Никто не знал, что там за воротами ведётся подготовка к обустройству приюта. Из нас никто бы не согласился на такое. Все бы также попросили, чтобы выделили место под приют, которое будет лучше, но никак не с людьми, потому что это будет проблема", — рассказывает жительница Авиагородока Раиса Шпиц.

Местные жители сетуют, что не могут нормально спать, потому что по ночам лает стая собак из приюта, а в округе невыносимая вонь. Также сюда из Павлодара часто приезжают люди, которые подбрасывают своих животных. А ещё говорят, что в приюте трупы животных сжигают в обычной печке и запахи от этого ещё хуже. Мнение о том, что проблема лишь в самой главе общественного фонда, люди опровергают.

"Мария Гребёнкина разговаривать не умеет. Матерится, ругается, всех направо-налево посылает. Раньше никак не шла на контакт, чтобы исправлять какие-то свои ошибки в плане чистоты, в плане не выпускать собак. Нет, она же продолжала творить весь этот беспредел. И онне заканчивается. Дело не только в Гребёнкиной, а ещё и в том, что для приюта не посёлок нужен, а какое-нибудь место, чтобы людей не было вокруг. Собака бабочками не пукает, малиной не какает", — говорит жительница Авиагородка Ольга Комиссарова.

Жители, к слову, признают, что вызывают полицейских в Авиагородок чуть ли не каждый день. Фиксируют все нарушения на камеры телефонов и предоставляют стражам порядка. Но этим они не ограничиваются.

"Недавно встречались с заместителем акима города. Она или сделала вид, или же реально не знала нашу ситуацию, хотя я очень сомневаюсь, что она не знала. Но вроде бы какие-то сдвиги идут, потому что аким Кенжеколя (пригородное село Павлодара – прим.авт.) уже подал на приют иск в суд по изъятию земельного участка под клиникой. В акимате Павлодара только обещают и боятся огласки, боятся общества. Они знают, что это незаконно всё, что у нас происходит, но они боятся, что же общество скажет", — считает Ольга Комиссарова.

Сейчас жители организовали инициативную группу в посёлке. Занимаются самостоятельно уборкой территории, добились установки детской площадки и намерены просить обустроить рядом и площадку с тренажерами. А для борьбы с приютом даже наняли юриста.

"Земля, на которой стоит клиника, не оформлена. Сейчас аким Кенжекольского сельского округа вроде уже подал иск в суд с требованием землю истребовать из чужого незаконного владения. Но там за клиникой еще есть земля, сам питомник. Там тоже вопрос стоит— как вообще землю выдавали", — пояснила павлодарский юрист Наталья Барышева.

Между тем, в Павлодаре идёт строительство приюта для животных за счет государства и жители Авиагородка надеются, что их проблема решится после его открытия. Однако на помощь со стороны акимата Павлодара особо не рассчитывают.

Фото: Артём Викторов