Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК

В министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали телефонный разговор между президентом Беларуси Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевым, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы ознакомились с данной информацией. Президент Беларуси является давним соратником первого президента Казахстана, им всегда есть о чём поговорить. При этом определение внешней политики нашей страны, в том числе отношений с иностранными государствами, является прерогативой президента Казахстана. Поэтому исходим из того, что казахстанско-белорусские отношения могут обсуждаться между лишь действующими главами государств. Стоит отметить, что наши отношения с республикой Беларусь имеют характер стратегических, на повестке нет проблемных вопросов, на всех уровнях поддерживаются постоянные разноплановые контакты", - сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге ведомства.