Лукашенко поговорил по телефону с Назарбаевым

Фото: akorda.kz

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня поговорил по телефону с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на president.gov.by.

"Во второй половине дня состоялся телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения", — отмечается в сообщении.

Также Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.