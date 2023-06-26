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akorda.kz Сегодня, 00:19
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Сегодня, 00:19
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Фото: akorda.kz

Лукашенко поговорил по телефону с Назарбаевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня поговорил по телефону с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на president.gov.by.

"Во второй половине дня состоялся телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения", — отмечается в сообщении. 

Также Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. 

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Сегодня, 00:19
424
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