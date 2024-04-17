Зачем адвокат Бишимбаева подделал скриншот переписки Нукеновой

Адвокат экс-министра Ерлан Газымжанов на судебном заседании заявил ходатайство о признании недопустимой в качестве доказательства переписки между погибшей Салтанат Нукеновой и её подругой Аидой Ахмединой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Защитник объяснил это тем, что с телефоном подруги могли быть проведены какие-либо манипуляции, а сами фотографии переписки сделаны так, что не видно даты, это якобы позволяет следователю создать новые тексты и добавить их в виде продолжения переписки от 19 апреля 2023 года.

В качестве примера сторона защиты создала новые тексты и привела их как образец на рассмотрение присяжных.

Адвокатов потерпевшей стороны это возмутило, и они попросили суд прервать обозрение.

"Вы снова сфальсифицировали какие-то доказательства?" - возмутилась адвокат Жанна Уразбахова. "Да, я показал, как можно сфальсифицировать. Как можно провести манипуляцию с данной перепиской при таком протоколе осмотра. Для примера показываю присяжным, что она не отличается от тех переписок, которые следователь приложил к материалам дела. Для этого я и создал", - сказал адвокат Бишимбаева.

Кроме того, по словам Газымжанова, переписка с Ахмединой от 19 апреля 2023 года не согласуется с заметками Нукеновой от 20 апреля 2023 года, а также с перепиской с Бишимбаевым.

Позже, когда представители подсудимого хотели продемонстрировать на экране материалы дела, записанные на диск, судья запретила им это делать, опасаясь, что адвокаты снова покажут сфальсифицированные данные.

"По вине вашего защитника не можете показать", - сказала судья Кульбаева. "Уважаемый суд, вы высказываете слова, которые могут вызвать предубеждение. Вы делаете это намеренно, получается, именно в сторону защиты. Я считаю, что мы просто обязаны выразить возражение на ваши действия. Неоднократно происходит. Что по моей вине произошло такого? У меня нет никакой вины в этом деле", - сказал Газымжанов. "Защитник, диск не был просмотрен в судебном заседании, поскольку вы в ходатайстве сделали фотоотчёт скриншотов телефона, куда внесли свои изменения. По этой причине судом было запрещено показывать присяжным заседателям диск, который был вами изготовлен", - объяснила судья.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).