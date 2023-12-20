Зачастую операторы сотовой связи не могут обосновать повышение цен - МЦРИАП

Казахстанцы возмущены частотой, с которой операторы сотовой связи с Казахстане повышают тарифы на свои услуги, и тем, что не могут повлиять на ситуацию - только выберут подходящий тариф, как он дорожает. Кто и как регулирует расценки и куда можно пожаловаться, если не согласен с условиями предоставления услуг, рассказал председатель комитета телекоммуникаций МЦРИАП Ержан Мейрамов, передаёт BaigeNews.kz.

Он пояснил, что в соответствии с Предпринимательским кодексом в целях развития конкуренции с 1 января 2017 года отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи. Цены и тарифы на товары, работы, услуги определяются субъектами предпринимательства самостоятельно.

В соцсетях активно обсуждают норму приказа министра цифровизации об отмене согласия абонента при изменении тарифного плана. Об этом глава комитета рассказал подробнее.

"Инициативу о согласии абонента при увеличении тарифа впервые выдвинул министр в 2021 году и своим приказом тогда же внёс изменения и дополнения в уже действующий приказ о том, что операторы сотовой связи изменяют условия тарифных планов только с согласия абонента, путём массовых рассылок коротких текстовых сообщений не позднее, чем за 30 календарных дней до введения их в действие. Однако мы поняли, что на практике получение согласия абонентов носило формальный характер. Фактически гражданин, покупая сим-карту, уже подписывал публичную оферту. Также были случаи, когда при направлении абонентом заявления о несогласии с вносимыми оператором изменениями, оператор сотовой связи направлял отписку о том, что абонент вправе перейти на другой тарифный план либо на сеть другого оператора. То есть эта норма позволила операторам найти лазейку и повышать цены на тарифы другим образом", - сообщил Мейрамов.

Естественно, действия операторов порождали поток жалоб клиентов. Компании повышали тарифы, самостоятельно приняв решение о включенных в тарифный план услугах, увеличении объёма трафика и прочем. Абонентам зачастую этого не требовалось, ведь они выбирали пакеты, в которых их всё устраивало. Хотели бы больше Интернета, взяли бы другой тариф.

По словам Ержана Мейрамова, с конца 2021 года по июнь 2023-го МЦРИАП рассмотрело более 500 жалоб абонентов. Поэтому от спорной нормы решили отказаться.

"Мы хотели, чтобы нормы приказа работали. Поэтому совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции 31 марта 2023 года внесены изменения и дополнения, направленные на защиту прав потребителей. Согласно подпункту 11) пункта 57 приказа при оказании услуг сотовой связи оператор изменяет тариф путём массовых рассылок коротких текстовых сообщений не позднее, чем за 30 календарных дней до введения их в действие с уведомлением операторов; в соответствии с подпунктом 26) пункта 57 приказа оператор упраздняет тарифный план при его не востребованности, то есть отсутствии абонентов на данном тарифном плане", - уточнил спикер.

По его мнению, важно указание, что внесение изменений в условия подключенных тарифных планов не допускается, за исключением изменения тарифов на основе обоснованных затрат.

"На основании данной нормы при поступлении жалоб от абонентов на изменения тарифных планов Агентством по защите и развитию конкуренции проводятся проверки на обоснованность затрат при изменений тарифных планов с привлечением к ответственности операторов сотовой связи. Мы сравнили статистику. На данный момент жалобы на повышение тарифа уменьшились по сравнению с предыдущим периодом. Например, в четвёртом квартале 2022 года поступили 136 жалобы, а в четвёртом квартале 2023 года – 102 жалоба", - сказал глава комитета.

Норма "об обоснованности затрат" операторов, мягко говоря, не обрадовала.

"Сегодня сотовые операторы оспаривают в судах принятые нормы правил оказания услуг связи. Операторы подали иск об оспаривании нормативного правового акта. Аргументы иска включали в себя: ограничение прав на самостоятельное управление услугами связи, запрет на изменение условий тарифных планов, кроме изменений на основе обоснованных затрат, запрет на упразднение тарифных планов, запрет на одновременное изменение условий тарифных планов и повышение цены на доступ в Интернет без согласия абонентов. В суде представители министерства доказали правомерность изменений нормы в части "обоснованности затрат" операторов. Первоначальный иск от операторов отклонён районным судом Астаны, окончательное решение принято в пользу министерства в апелляционном суде. Норма об обоснованности затрат создала трудности для операторов в доказательстве законности повышения цен, изменяя предыдущую практику использования согласия абонентов и публичных оферт", - отметил Мейрамов.

Пояснил он и то, к кому все-таки необходимо обращаться гражданам в случае, если их не устраивает повышение тарифов на услуги сотовой связи.