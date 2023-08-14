Забрали сына после родов: гражданка Узбекистана о том как попала в сексуальное рабство в Казахстане

В 21 веке, термин "рабство" давно должен исчезнуть, но такие случаи происходят довольно часто. Правда, сейчас слово рабство заменили на более мягкое понятие "эксплуатация", но сути это не меняет, мужчин, против их воли продолжают принуждать к неоплачиваемому труду, а женщин заставляют оказывать интимные услуги. В прошлом году в общественной организации правовой центр женских инициатив "Сана Сезім" были зарегистрировано 193 обращения, больше всего обратившихся пострадали от эксплуатации в Шымкенте, где было зафиксировано 103 обращения. За 7 месяцев этого года в правовой центр обратились 82 пострадавших, 54 человека из Шымкента, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам специалистов, такая ситуация на юге страны обусловлена как менталитетом, так и близостью с Узбекистаном, граждане которого едут в Шымкент на заработки и в поисках лучшей жизни. Чаще всего, говорит Самат Сагынбек, юрист общественной организации правовой центр женских инициатив "Сана Сезім", граждан Узбекистана вербуют на родине, обещая им хорошую зарплату в Казахстане, а по приезде их попросту обманывают.

"Им вносят залог, оплачивают какую-то сумму, когда они находятся на территории своей страны. Далее их направляют в Казахстан по месту работы, а по приезде отнимают паспорта, якобы, для регистрации. Затем они работают, зарплату им обещают раз в месяц. В конце месяца, когда они приходят к работодателю за расчетом, им его не выплачивают, мотивируя тем, что на родине им уже заплатили, и теперь они должны два месяца отрабатывать эту услугу. Хотя в Узбекистане им говорили, что это аванс", - рассказывает Самат Сагынбек.

Выйти из такого рабского положения практически невозможно говорит юрист, так как у человека нет документов и официального трудового договора. В итоге приходится отрабатывать этот долг. При этом, в ход идет и психологическое и даже физическое давление на обманутого. Псевдо работодатель внушает страх, заявляя, что у работника нет никаких прав в чужой стране и правосудия он не добьётся. В таких случаях мигранты обращаются к родным, а те в неправительственные организации нашей страны.

"Их избивают, ограничивают в свободе передвижения, продовольственном плане, уменьшают количество еды, иногда вообще не дают еду, специально, чтобы они боялись. Мы выезжаем на места эксплуатации, это могут быть стройки, поля, теплицы. Эксплуататоры чаще всего заявляют, что не знают этих людей, и у них нет их паспортов. И доказать факт эксплуатации сложно, так как нет договора, и ни кто из соседей не видел этих рабочих. Обычно их заставляют работать в поле, где в радиусе 10-15 километров нет других жилых объектов. Видеозаписи мигранты не всегда делают, потому что многие из них не очень грамотные в юридическом плане. Часто полиция закрывает дело из-за отсутствия состава преступления, так как доказательств нет, факта самой купли продажи труда тоже нет", - говорит юрист.

В некоторых случаях при помощи юристов удается вернуть паспорта жителям соседнего государства. А вот с заработной платой сложнее, ведь договора найма нет.

По словам специалистов в трудовое рабство в основном попадают люди находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, много среди них страдают алкоголизмом и не имеют постоянного жилья и прописки. Порой их прямо с улиц увозят на пастбища пасти скот.

"Хозяин, эксплуататор, приходит раз в месяц, чтобы просто привезти продукты или забрать скот для продажи. Человек годами живет в таких местах и когда он физически не способен продолжать работать, его обратно привозят в город и просто оставляют по среди улицы. Им нужны только физически сильные работники", - говорит юрист Самат Сагынбек.

Случаи современного рабства шокируют своим бессердечием по отношению к людям. Так, гражданин Узбекистана, попавший в трудовое рабство, так и не увидел своих родных. Больше 10 лет, мужчина жил в кошаре и пас овец, при том, что на родине у него были родственники.

"Он не мог общаться с родными, так как у него отобрали телефон. Когда у него развился рак легких, его "хозяева" привезли в город и оставили на улице. Люди помогли, вызвали скорую, мужчину разместили в больнице, но состояние было критическое. Мы оказали ему помощь в лечении, хотя у него не было документов. Связались его с родственниками, нам помогли в посольстве в Узбекистана, идентифицировали его личность и сделали временный паспорт. Все это заняло около 10 дней, но врачи не дали разрешение на транспортировку, так как он находился в реанимации. Так, не успев увидеться с родственниками, через два дня он скончался в больнице", - делится страшными подробностями юрист.

Общественники оказали помощь в транспортировке тела мужчины на родину. Специалисты говорят такие случаи в Казахстане не редкость.

История Гульнары из Узбекистана

Немало случаев в Казахстане и сексуальной эксплуатации. Вспомнить хотя бы громкое дело о Бахрейне, когда жителей Шымкента, Туркестанской области и других регионов страны отправляли в секс-рабство в эту страну. Как оказалось, на юге работала транснациональная преступная группа, которая занималась поставкой девушек за рубеж. Участников нашли и осудили. Но немало случаев, когда девушек вынуждают оказывать интимные услуги в своей стране.

Гульнара (имя изменено), последние несколько лет своей жизни старается не вспоминать, говорит, думала, такое могло произойти только в страшном сне. Женщина родилась и выросла в маленьком городке в Узбекистане. Несколько лет назад она переехала в Казахстан на заработки. Но хороших денег заработать не удалось, и женщина была вынуждена брать деньги на продукты в долг у своей знакомой казахстанки. Вернуть долг Гульнара не смогла, за что ее в прямом смысле слова сдали в притон.

"Эта женщина позвала своих знакомых, мужчин, и они меня насильно отвезли в дом, где меня заставляли оказывать интимные услуги. У меня забрали документы, запугивали, били, несколько раз продавали. Я работала, от одного из клиентов забеременела, родила сына. Я думала, хотя бы сын мне придаст радость в жизни, но его забрали на пятые сутки после родов. Это было невыносимо. Мне сказали, что его отдали нянечке, которой я должна буду платить, но мне не давали ни копейки. Приходилось просить деньги у своих клиентов, и умолять их не рассказывать об этом "работодателю", - вспоминает Гульнара.

На эти деньги женщина покупала продукты и необходимые для ребенка вещи. Каждый день за услуги няни она отдавала по 3 тысячи тенге. Помимо этого "хозяева" заставляли ее делать уборку в помещении, где ее держали.

"Остальные девочки этого не делали. У меня не было документов, и меня заставляли это делать, а другие девочки были казахстанками, у них имелись при себе документы, они получали зарплату. Меня постоянно пугали что депортируют, а сына оставят в Казахстане. Какая мать не сделает все ради того чтобы хоть иногда видеться со своим ребенком..?", - говорит Гульнара.

По словам юристов, проблема была в том, что ребенку не сделали свидетельство о рождении. Когда женщина обратилась к правоохранителям, после проведения спецоперации, ее направили в правовой центр "Сана Сезім". В итоге малышу сделали документы и вернули его матери, однако пока Гульнара находится в Казахстане. Дело будет передано в суд, и пока эксплуататоры не понесли наказание, жертва должна находиться на территории страны.

Специалисты говорят в трудовое или иное рабство может попасть любой оставшийся без документов в чужой стране. А если человек малограмотен и совсем не разбирается в элементарных юридических понятиях обмануть его и завербовать, преступникам не составит большого труда. Чаще всего в рабство попадают жители сельской местности, которым при рождении не сделали документы, или граждане с советскими паспортами.

"Например, человек родился в период советского союза, в других странах союза, приехал в Казахстан, утерял документы, а у него был советский паспорт, в этом случае, чтобы его документировать нужно огромное количество документов собрать, иногда это может занять несколько лет. А человек без документов более уязвим, так как фактически он есть, а юридически его нет. Если он умрет или с ним что-то случится, никто об этом не узнает, так как в базе он не зарегистрирован", - говорит специалист.

Юристы отмечают, если вы собираетесь ехать в другую страну на заработки, обязательно оставьте копии своих документов родственникам, дайте координаты вашего местоположения, ваши номера телефонов и работодателей, обязательно посмотрите в сети отзывы новом месте работы. Найдите в интернете контакты посольств и консульств вашей страны, а также запишите их адреса. Также эксперты рекомендуют обязательно заключать трудовой договор с работодателем, чтобы в случае обмана вы могли отстоять свои права в суде.