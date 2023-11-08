Заблудившийся турист три дня провёл в горах Алматы
Сегодня, 04:08
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Сегодня, 04:08Сегодня, 04:08
98Фото: ДЧС Алматы
Заблудившийся турист три дня провёл в горах в Алматы, пока его не вызволили спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
В ДЧС Алматы вечером 4 ноября поступила информация от мужчины о том, что он находится горах и не может самостоятельно спуститься с крутого склона.
На поисково-спасательные работы были направлены силы и средства Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, ДЧС, службы спасения 109, Центра медицины катастроф, волонтёры.
7 ноября спасатели обнаружили мужчину в Большом Алматинском ущелье на Медвежьей горе и спустили его вниз.
В ДЧС отметили, что поиски туриста велись круглосуточно в сложном горном рельефе, на крутых склонах, при густой растительности.
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