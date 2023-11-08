Заблудившийся турист три дня провёл в горах Алматы

Заблудившийся турист три дня провёл в горах в Алматы, пока его не вызволили спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

В ДЧС Алматы вечером 4 ноября поступила информация от мужчины о том, что он находится горах и не может самостоятельно спуститься с крутого склона.

На поисково-спасательные работы были направлены силы и средства Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, ДЧС, службы спасения 109, Центра медицины катастроф, волонтёры.

7 ноября спасатели обнаружили мужчину в Большом Алматинском ущелье на Медвежьей горе и спустили его вниз.

В ДЧС отметили, что поиски туриста велись круглосуточно в сложном горном рельефе, на крутых склонах, при густой растительности.