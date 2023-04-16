Заблудившихся в метель пастухов разыскали актюбинские спасатели

Фото: ДЧС Актюбинской области

За прошедшие сутки спасатели Актюбинской области провели две поисково-спасательные операции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

15 апреля на пульт "112" поступило сообщение о том, что мужчина 1978 года рождения в непогоду вышел на поиски скота и заблудился между сёлами Каратогай и Родниковка Мартукского района. Поисковая группа спасателей нашла мужчину ночью, в 00:50, в 20 километрах от села Родниковка. В медицинской помощи спасённый не нуждался.

"В тот же день спасатели искали мужчину, который вышел из крестьянского хозяйства "Тама Есет-батыр! на поиски скота и не вернулся. В 3:40 мужчину нашли и доставили обратно в хозяйство. В медицинской помощи он не нуждался", — рассказали в ДЧС.

Спасатели просят казахстанцев следить за изменениями погоды и не отправляться в дорогу в то время, когда в региона объявлено штормовое предупреждение.