Заблудившихся туристов разыскали в горах Алматы

Меньше часа понадобилось спасателям Алматы на поиски двух заблудившихся туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Напомним, двое парней 2005 года рождения позвонили по номеру 112 и рассказали ситуации дежурному ДЧС.

"Спасатели выяснили, что один из молодых мужчин ушиб ногу. Была оказана первая медицинская помощь. Также, на место вызвали сотрудников скорой помощи", — говорится в сообщении.

Накануне в МЧС предупредили жителей Алматы и области об опасности схода снежных лавин.