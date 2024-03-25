Заблудившихся туристов разыскали в горах Алматы
Сегодня, 16:17
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Сегодня, 16:17Сегодня, 16:17
99Фото: pixabay
Меньше часа понадобилось спасателям Алматы на поиски двух заблудившихся туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Напомним, двое парней 2005 года рождения позвонили по номеру 112 и рассказали ситуации дежурному ДЧС.
"Спасатели выяснили, что один из молодых мужчин ушиб ногу. Была оказана первая медицинская помощь. Также, на место вызвали сотрудников скорой помощи", — говорится в сообщении.
Накануне в МЧС предупредили жителей Алматы и области об опасности схода снежных лавин.
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