  • 25 Марта, 17:11
  • BAIGENEWS

Заблудившихся туристов разыскали в горах Алматы

Сегодня, 16:17
АВТОР
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pixabay Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17
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Фото: pixabay

Меньше часа понадобилось спасателям Алматы на поиски двух заблудившихся туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Напомним, двое парней 2005 года рождения позвонили по номеру 112 и рассказали ситуации дежурному ДЧС. 

"Спасатели выяснили, что один из молодых мужчин ушиб ногу. Была оказана первая медицинская помощь. Также, на место вызвали сотрудников скорой помощи", — говорится в сообщении.

Накануне в МЧС предупредили жителей Алматы и области об опасности схода снежных лавин.

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