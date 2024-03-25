Шансы на спасение ничтожно малы: алматинцев предупредили об опасности лавин

МЧС предупредил жителей Алматы и области об опасности схода снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, с 21 по 23 марта на юге и юго-востоке республики выпали осадки, местами сильные на фоне высоких температур воздуха. За эти дни выпала месячная норма осадков и немного выше.

Из-за выпадения значительного количества снега, оттепелей, неустойчивого состояния снега на склонах гор по горам Иле Алатау сходили самопроизвольные снежные лавины.

"22 марта на юге и юго-востоке страны выпали осадки, прирост снега в горах составил до 22 см. Выпадение значительных осадков и оттепели привели к самопроизвольным сходам снежных лавин. Всего было зарегистрировано пять случаев лавин общим объемом 404400 кубометров. Наиболее крупная лавина сошла в бассейне реки Котырбулак объемом 400000 кубометров снега. 23 марта на юге, юго-востоке республики преобладала ясная и местами малооблачная погода, без осадков. В ходе проведения обследований было зафиксировано 15 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом 184000 м3. Наибольшая зафиксирована в ущелье Турген объемом 45000 кубометров снега. Сегодня, 24 марта на юге, юго-востоке Республики преобладала ясная и местами малооблачная погода, без осадков. В ходе проведения обследований было зафиксировано 16 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом 79300 кубометров. Наибольшая - в урочище Кокжайляу 50000 кубометров. Сходы лавин продолжаются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть снежных лавин сходили в труднодоступных местах, вдали от объектов и дорог.

По рекомендациям "Казселезащиты" были выставлены блок посты по ограничению доступа населения и отдыхающих в зоны лавинного риска, выдавались уведомления-рекомендации, брошюры "Осторожно лавина!!!" проводятся регулярные патрулирования и обследования опасных участков.

Заранее выдавались уведомления-рекомендации. В особо опасный период в "Казселезащите", в Алматинском и Иле Алатауском филиале была организована работа оперативных штабов, во всех диспетчерских пунктах организовано дежурство ответственных специалистов Аварийно-механизированные бригады находятся в готовности.

"Сошедшие лавины относятся к "мокрым" лавинам, шансы на спасение людей попавших в такие лавинах ничтожно малы.

ДЧС и ГУ "Казселезащита" настоятельно рекомендует воздержаться от походов в горную местность в ближайшие дни. В горах отмечается высокая степень лавинной опасности", — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что лавина обрушилась на горнолыжный курорт Pioneer в Алматы, где проходят "Адаптивное катание" для детей с особыми потребностями. Лавина сошла со стороны пика Букреева. Программу реабилитации, финансируемую акиматом, приостановили и персонал эвакуировали заблаговременно — за два дня до ЧП. В результате никто не пострадал.