В горах Алматы ищут потерявшихся туристов
Сегодня, 15:13
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Сегодня, 15:13Сегодня, 15:13
58Фото: скриншот с видео
В эти минуты в горах Алматы ведутся поисково-спасательные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Четверо сотрудников и один кинологический расчет направились в Медеуский район к большому Алматинскому ущелью. Видео о своем местонахождении, двое парней 19-ти лет, предоставили дежурному ДЧС. Спасатели следуют на место поисков", — говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что в случае, если человек заблудился в горах, ему необходимо позвонить по номеру 112.
Напомним, накануне в МЧС предупредили жителей Алматы и области об опасности схода снежных лавин. За последние дни в этой местности выпала месячная норма осадков и немного выше.
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