В горах Алматы ищут потерявшихся туристов

В эти минуты в горах Алматы ведутся поисково-спасательные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Четверо сотрудников и один кинологический расчет направились в Медеуский район к большому Алматинскому ущелью. Видео о своем местонахождении, двое парней 19-ти лет, предоставили дежурному ДЧС. Спасатели следуют на место поисков", — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что в случае, если человек заблудился в горах, ему необходимо позвонить по номеру 112.

Напомним, накануне в МЧС предупредили жителей Алматы и области об опасности схода снежных лавин. За последние дни в этой местности выпала месячная норма осадков и немного выше.