Забил кота шваброй: уголовное дело завели на живодёра в Актау
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На жителя Актау, который до смерти забил шваброй кота, случайно забежавшего в его квартиру, завели уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 316 УК РК - "Жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель".
Инцидент произошёл 18 сентября вечером в 9-ом микрорайоне.
"Личность подозреваемого установлена. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в полиции.
По статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 месячных расчётных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до одного года или без такового.
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