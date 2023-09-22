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Забил кота шваброй: уголовное дело завели на живодёра в Актау

22 Сентября, 21:19
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов 22 Сентября, 21:19
22 Сентября, 21:19
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

На жителя Актау, который до смерти забил шваброй кота, случайно забежавшего в его квартиру, завели уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 316 УК РК - "Жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель".

Инцидент произошёл 18 сентября вечером в 9-ом микрорайоне.

"Личность подозреваемого установлена. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в полиции.

По статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 месячных расчётных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до одного года или без такового.

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