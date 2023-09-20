Мужчина до смерти избил шваброй соседского кота

Житель Актау до смерти избил шваброй кота, который по случайности забежал в его квартиру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Зоозащитники Актау подали в полицию заявление о жестоком обращении с животным.

По словам зоозащитников, инцидент произошёл вчера, 19 сентября, в одной из квартир 9 дома в 9 микрорайоне.

"Этого прекрасного мальчика звали Максик. Он был домашним любимцем. Хозяин кота сейчас на вахте. Он в шоке. Максик, оказывается, сбежал накануне. Родные хозяина его везде искали, но не нашли. Объявление даже выставить не успели о пропаже. Мальчишка, видимо с перепугу забежал в первую, попавшуюся дверь. И его жестоко забили до смерти", - говорят зоозащитники.