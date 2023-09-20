Мужчина до смерти избил шваброй соседского кота
Сегодня, 14:23
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Сегодня, 14:23Сегодня, 14:23
187Фото: lada.kz
Житель Актау до смерти избил шваброй кота, который по случайности забежал в его квартиру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Зоозащитники Актау подали в полицию заявление о жестоком обращении с животным.
По словам зоозащитников, инцидент произошёл вчера, 19 сентября, в одной из квартир 9 дома в 9 микрорайоне.
"Этого прекрасного мальчика звали Максик. Он был домашним любимцем. Хозяин кота сейчас на вахте. Он в шоке. Максик, оказывается, сбежал накануне. Родные хозяина его везде искали, но не нашли. Объявление даже выставить не успели о пропаже. Мальчишка, видимо с перепугу забежал в первую, попавшуюся дверь. И его жестоко забили до смерти", - говорят зоозащитники.
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