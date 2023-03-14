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Забег голышом: стало известно, как наказали хулиганившего жителя Талдыкоргана
В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям области Жетісу рассмотрели дело в отношении мужчины, бегавшего голышом по улицам Талдыкоргана, и вынесли вердикт, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 8 марта около 13:00.
"Судом установлено, что гражданин А. в состоянии наркотического опьянения на пересечении улиц Алдабергенова-Ракишева находился в непристойном обнажённом виде. Согласно части 1 статьи 434 КоАП, мелкое хулиганство влечёт штраф в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 10 суток", - сообщили в суде.
В правонарушении мужчина признался. Его вина также доказана показаниями свидетелей, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела.
"С учётом полного признания вины и раскаяния в содеянном, суд признал гражданина А. виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК и наложил на него взыскание в виде административного ареста сроком на трое суток. Также установлены особые требования к поведению правонарушителя А. сроком на три месяца", - уточнили в суде.
Мужчину обязали являться в Управление полиции Талдыкоргана раз в месяц в течение срока действия особых требований для профилактической беседы.
Постановление не вступило в законную силу.
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