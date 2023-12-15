Стоимость за въезд на территорию нацпарков в Казахстане вырастет в 2024 году

Озвучены новые тарифы за въезд на территорию нацпарков в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В Казахстане в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс и Закон "О введении в действие Налогового кодекса" внесены дополнения в статью 591 Налогового кодекса по вопросу взимания платы за въезд автотранспорта на территорию государственных национальных природных парков.

Изменения вводятся в действие с 1 января 2024 года.

"Ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения определяются из расчета: с пешехода – 0,1 МРП; мотоциклы, мопеды, квадроциклы – 0,2 МРП; легковые автомобили – 0,3 МРП; микроавтобусы до 16 мест и грузовые автомобили – 1 МРП; автобусы до 32 мест – 2 МРП; автобусы свыше 32 мест – 3 МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, в котором возникнет необходимость использования особо охраняемых природных территорий, за каждый день пребывания на особо охраняемой природной территории" - говорится в сообщении.

Ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий местного значения устанавливаются местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы по представлению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы.

Стоит отметить, что посетители нацпарков могут приобрести билеты онлайн с помощью QR-кода. На территории нацпарков предусмотрена оплата безналичным расчетом.