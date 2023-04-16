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ДЧС Актюбинской области Сегодня, 14:54
184
Сегодня, 14:54
184
Фото: ДЧС Актюбинской области

За сутки на дорогах Актюбинской области спасено 23 человека

За минувшие сутки из-за непогоды и ограничения дорожного движения спасателям Актюбинской области пришлось эвакуировать 23 человека. В регионе действует штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В ведомстве рассказали, что 15 апреля на пульт 112 поступило сообщение о том, что на 820 километре трассы Самара — Шымкент Хромтауского района автомобиль с пассажирами попал в кювет и необходима эвакуация. 
На место вызова отправились спасатели Хромтауского района на вездеходе Трэкол. 

В результате аварийно-спасательных работ спасены 20 человек, из них тое детей, которые были доставлены в Хромтау и Акжарский район.

"В тот же день в 23:50 также поступило сообщение о необходимости эвакуации людей из повреждённого легкового автомобиля на территории села Сагашили Енбекского сельского округа Мугалжарского района. В результате спасатели Мугалжарского района вызволили троих человек, которых доставили в село Кандыагаш", — рассказали в ДЧС.

Спасатели рекомендуют казахстанцам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.

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Сегодня, 14:54
184
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