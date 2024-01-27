За шутку о террористах оштрафовали родителей школьников в области Абай

По 30 тысяч тенге штрафа выплатили родители школьников-шутников в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Инцидент произошел 17 января. Полицейские оцепили учебное заведение из-за сообщения о захвате террористов. В ходе осмотра информация не подтвердилась. Позже выяснилось, что о якобы террористическом акте в школе сообщили двое подростков в возрасте 13-14 лет, которые и позвонили на оперативный канал.