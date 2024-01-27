За шутку о террористах оштрафовали родителей школьников в области Абай
Сегодня, 13:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:51Сегодня, 13:51
45Фото: pixabay.com
По 30 тысяч тенге штрафа выплатили родители школьников-шутников в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Инцидент произошел 17 января. Полицейские оцепили учебное заведение из-за сообщения о захвате террористов. В ходе осмотра информация не подтвердилась. Позже выяснилось, что о якобы террористическом акте в школе сообщили двое подростков в возрасте 13-14 лет, которые и позвонили на оперативный канал.
"Неудачная шутка привела к наказанию. За ложный вызов специальных служб родители подростков понесли ответственность в соответствии с действующим законодательством. Двое школьников поставлены на учёт, их поведение теперь будет на контроле у инспекторов ювенальной полиции", — сообщили в ведомстве.
Самое читаемое
- Автора рассылки о массовых убийствах в школах в Актобе установили
- Родители назвали новорожденную дочь Россией
- Зарабатывает как Головкин: конь из Казахстана выиграл скачки в Дубае
- Токаев министру Шарипханову: "Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать"
- 101 млн тенге украли из квартиры жителя Шымкента