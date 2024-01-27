  • 27 Января, 14:00
  • BAIGENEWS

За шутку о террористах оштрафовали родителей школьников в области Абай

Сегодня, 13:51
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:51
Сегодня, 13:51
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Фото: pixabay.com

По 30 тысяч тенге штрафа выплатили родители школьников-шутников в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Инцидент произошел 17 января. Полицейские оцепили учебное заведение из-за сообщения о захвате террористов. В ходе осмотра информация не подтвердилась. Позже выяснилось, что о якобы террористическом акте в школе сообщили двое подростков в возрасте 13-14 лет, которые и позвонили на оперативный канал. 

"Неудачная шутка привела к наказанию. За ложный вызов специальных служб родители подростков понесли ответственность в соответствии с действующим законодательством. Двое школьников поставлены на учёт, их поведение теперь будет на контроле у инспекторов ювенальной полиции", — сообщили в ведомстве.

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