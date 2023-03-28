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За сбежавшего в Корее казахстанца объявили вознаграждение
В Корее продолжаются поиски сбежавшего от депортации казахстанца. За информацию о нём обещают денежное вознаграждение, передаёт BaigeNews.kz.
"Один из граждан, сбежавших из аэропорта Инчхона, до сих пор не найден. Ирисбаев Нурсултан – уроженец Туркестана. Возможно, он находится в Ансане. Денежное вознаграждение в размере 30 000 000 вон будет выплачено лицу, которое поможет найти этого гражданина. Если человек, который поможет, является нелегальным иммигрантом, мы оформим ему визу в Корее", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Korea Komek в Instagram.
Уточняется, что сбежавшему 18 лет. Он скрылся на автомобиле, который тоже сейчас разыскивают.
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"Беглец должен добровольно явиться в полицию, в противном случае на других казахстанских граждан окажут давление. Кроме того, для вновь прибывших в Корею будет ужесточён въезд в страну. Сообщаем, что бегство учитывается в часах. Звоните, если автомобиль на втором фото вам знаком", - говорится в сообщении.
Напомним, о побеге двоих казахстанцев стало известно накануне. В МИД РК уточнили, что парни, которым ранее было отказано во въезде в Корею, сбежали из аэропорта. Одного из них задержали, поиски второго продолжаются.
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