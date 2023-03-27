Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи

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Двое казахстанцев, которым было ранее отказано во въезде в Корею, сбежали из аэропорта. Одного из них задержали, а второй находится в бегах, его поиски продолжаются, передаёт BaigeNews.kz.

"Известно, что эти граждане прибыли в Южную Корею 24 марта рейсом авиакомпании "Koreana" из Ташкента и ожидали депортационный рейс. Посольство Казахстана в Сеуле находится на постоянной связи с уполномоченными органами Республики Корея по данному случаю", - сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Как отметил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, этот скандальный случай вызвал общественный резонанс в Южной Корее, широко освещался в местных СМИ. По его мнению, это в дальнейшем возможно сподвигнет правоохранительные и иммиграционные органы Кореи к активной борьбе с незаконным пребыванием в стране именно граждан Казахстана, а также к ужесточению порядка въезда казахстанцев в страну.