  • 13 Августа, 01:29
  • BAIGENEWS

За рулём был несовершеннолетний: в ДТП в Жетысу погибли два человека

Сегодня, 01:02
АВТОР
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МВД РК Сегодня, 01:02
Сегодня, 01:02
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Фото: МВД РК

Двое погибли и пятеро пострадали в ДТП в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

ДТП произошло на 323-м километре трассы Сарыозек-Жаркент с участием автомашин Mercedes Benz и Mazda Cronos. 

"Предварительно установлено, что одной из иномарок управлял несовершеннолетний. При столкновении автомашин погибли два человека. Также с места происшествия в ближайшую больницу доставлены пятеро пострадавших", — сообщили в МВД. 

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