За рулём был несовершеннолетний: в ДТП в Жетысу погибли два человека
Сегодня, 01:02
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Сегодня, 01:02Сегодня, 01:02
179Фото: МВД РК
Двое погибли и пятеро пострадали в ДТП в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
ДТП произошло на 323-м километре трассы Сарыозек-Жаркент с участием автомашин Mercedes Benz и Mazda Cronos.
"Предварительно установлено, что одной из иномарок управлял несовершеннолетний. При столкновении автомашин погибли два человека. Также с места происшествия в ближайшую больницу доставлены пятеро пострадавших", — сообщили в МВД.
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