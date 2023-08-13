За рулём был несовершеннолетний: в ДТП в Жетысу погибли два человека

Двое погибли и пятеро пострадали в ДТП в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

ДТП произошло на 323-м километре трассы Сарыозек-Жаркент с участием автомашин Mercedes Benz и Mazda Cronos.

"Предварительно установлено, что одной из иномарок управлял несовершеннолетний. При столкновении автомашин погибли два человека. Также с места происшествия в ближайшую больницу доставлены пятеро пострадавших", — сообщили в МВД.