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  • За прошедшие сутки 25 человек заболели коронавирусом в Казахстане
DW Вчера, 09:00
848
Вчера, 09:00
848
Фото: DW

За прошедшие сутки 25 человек заболели коронавирусом в Казахстане

По данным Минздрава РК, на 24 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 309 человек, из них в стационарах находится – 156 пациентов, на амбулаторном – 1 153 пациента, передаёт BaigeNews.kz

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 2 пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести нет пациентов,
  • на аппарате ИВЛ также нет пациентов.
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Вчера, 09:00
848
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