  • 10 Августа, 16:57
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За пропаганду терроризма осудили двух жителей области Абай

Сегодня, 16:23
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За пропаганду терроризма осудили двух жителей области Абай Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
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В Абайской области граждан Ч. и Р. приговорили к девяти и 7,5 годам лишения свободы за публичные призывы к совершению акта терроризма и склонению к противоправным действиям своих знакомых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антитеррористический центр РК.

Ранее оба фигуранта были судимы за аналогичные преступления.  

Поданная апелляция по изменению срока наказания Абайским областным судом оставлена без изменения.

"Следствием доказано, что оба рецидивиста активно распространяли среди верующих радикальную религиозную идеологию и призывали к насильственным действиям в отношении гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов. Их вина полностью доказана свидетельскими показаниями, вещественными доказательствами и оперативными материалами. Отбывать сроки радикалы будут в тюрьме строго режима", - сообщили в Антитеррористическом центре РК.

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