За пропаганду терроризма осудили двух жителей области Абай

В Абайской области граждан Ч. и Р. приговорили к девяти и 7,5 годам лишения свободы за публичные призывы к совершению акта терроризма и склонению к противоправным действиям своих знакомых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антитеррористический центр РК.

Ранее оба фигуранта были судимы за аналогичные преступления.

Поданная апелляция по изменению срока наказания Абайским областным судом оставлена без изменения.