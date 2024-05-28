"Стараюсь сохранять позитивный настрой": Абиба Абужакынова назвала свои самые сильные качества

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала бронзовым призером чемпионата мира в Абу-Даби. Теперь спортсменка будет представлять Казахстан на Олимпиаде в Париже, которая пройдет этим летом. О завоеванной награде, подготовки к Олимпийским играм она рассказала в интервью BaigeNews.kz.

Путь к чемпионству

26-летняя Абиба Абужакынова хорошо знакома казахстанским болельщикам. Среди ее множественных наград: бронзовая медаль чемпионата мира 2022 года, серебро чемпионатов Азии 2021 и 2022 годов.

Дзюдо девушка занимается с 11 лет. Все началось в Узбекистане, где Абиба жила с родителями. Там девушка и начала тренироваться. К слову, родители девушки к спорту отношение не имеют, в семье Абибы сложилась династия медиков, поэтому окружение видело ее будущее в медицине.

Но девушка решила выбрать спорт и одна переехала в Алматы, где поступила в республиканский колледж спорта. Параллельно будущая призерка чемпионатов мира выступала на различных республиканских и мировых турнирах.

С каждым годом спортсменка прогрессировала и в 2021 году она выиграла серебряную медаль на чемпионате Азии. Далее стала занимать призовые места и в мировых первенствах.

О "бронзе" чемпионата мира и задачах на Олимпиаду

На чемпионате мира в Абу-Даби, который прошел в мае этого года, Абиба Абужакынова стала единственной из сборной Казахстана, кто завоевал медаль. Для того, чтобы добиться высокого результата казахстанская спортсменка на старте турнира выступила против Силы Ерсин из Турции, затем ее оппоненткой стала представительница Словении Маруса Стангар. В четвертьфинале чемпионата мира она оказалась сильнее Наташи Феррейры из Бразилии. В схватке за выход в финал казахстанка уступила Баасанху Бавуудорж из Монголии. В поединке за бронзу Абиба победила Тугче Бедер из Турции.

"Я очень рада, что мне удалось завоевать медаль. В финале у меня была сложная соперница из Монголии. Думаю, что проигрыш случился из-за моей собственной ошибки: немного опоздала на приеме и упала на броске. В целом, по моему мнению, все соперницы были сильными на чемпионате мира. У меня была хорошая подготовка к турниру. Я даже не участвовала в турнире Grand Slam, который проходил в Казахстане. До Олимпиады оставался шаг, поэтому турнир занимал особое место", - говорит спортсменка.

Это уже вторая бронзовая медаль спортсменки на мировом первенстве. Абиба Абужакынова считает, что для того, чтобы выиграть "золото" на чемпионате мира ей нужно продолжать усиленно тренироваться и работать над настроем перед финалами.

"Думаю, что в целом у меня хорошая подготовка. И мои соперницы на чемпионате мира были очень подготовленными. Первый захват, атака – это сильные моменты в моих выступлениях, что во многом позволяет мне выигрывать. Нужно настраиваться на финальные матчи, работать над техникой и настроем", - признается спортсменка.

Бронзовая медаль на чемпионате мира позволила Абужакыновой принять участие в Олимпийских Играх в Париже. Девушка признается, что это важнейший момент в ее спортивной карьере, и она мечтала поехать на Олимпиаду. Подготовку к главным играм четырехлетия спортсменка уже начала.

"Это моя мечта – участвовать на Олимпиаде. Я хочу выиграть именно "золото", стать олимпийской чемпионкой. Мной уже начата подготовка. Отдельно работаю над силовой частью, уделяю внимание также отработкам, схваткам. В целом я готовлюсь как обычно, это мой привычный тренировочный режим", - говорит Абиба Абужакынова.

О проигрышах и жизни вне спорта

Абиба Абужакынова признается, что после каждого поражения старается проводить анализ ошибок. В спорте не редко встречаются моменты, когда болезненные проигрыши становятся предметом спора между тренером и выступающим. Болельщики могут быть свидетелями эмоциональных выпадов или несдержанности спортсменов в таких ситуациях.

"После поражений я всегда думаю о том, почему я не сделала по-другому? На тренера вину не возлагаю, считаю, что виновата сама в таких моментах. Стараюсь не нервничать", - говорит Абиба Абужакынова.

Фото: instagram.com/abiba48/

К слову, позитивный характер спортсменки отмечают многие болельщики. Абиба активно ведет соцсети, где делится своими мыслями, показывает свою жизнь вне спорта. Открытая улыбка, уверенность и добродушие – одни из качеств спортсменки, которые располагают болельщиков к себе.

"Я всегда стараюсь сохранять позитивный настрой. Когда я не в духе, без настроения, у меня нет желания тренироваться. Поэтому стараюсь быть на позитиве. Но не считаю, что я женственная, 50 на 50", - смеется девушка.

Сейчас у спортсменки практически нет свободного времени. Абиба Абужакынова сосредоточена на подготовке к Олимпийским Играм в Париже.

"Пока у меня нет особо свободного времени. Я почти всегда на тренировках. А вообще в свободное время нравится снимать TikTok, активно вести свои соцсети. Но пока сосредоточена на Олимпиаде. Я очень жду золотую медаль. Ради этого я тренируюсь. Все мысли об Олимпиаде", - сказала Абиба Абужакынова.

Напомним, что 33-е по счёту летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.