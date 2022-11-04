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За незаконную сдачу жилья иностранцам наказали жителей Уральска
Жителей Уральска наказали за незаконную сдачу жилья в аренду иностранцам. Нарушителей выявили полицейские в ходе рейдов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
После объявления частичной мобилизации в России, в Приуралье прибыло 70 тысяч иностранцев. Аренда жилья и перевозка пассажиров подорожала вдвое. Чем многие и воспользовались.
Выявлено 70 казахстанцев, которые зарабатывали на приезжих и не платили налоги. Осудили пять человек, они заплатили штрафы по 45 тысяч тенге.
"По этим налогоплательщикам составлены административные материалы и направлены в суд", - сообщил главный специалист департамента госдоходов по ЗКО Абылай Малаев.
В Уральске остались проживать около двух с половиной тысяч россиян. Ситуация на границе стабилизировалась, цены на жильё снизились. Ежемесячная аренда квартиры уже стоит от 50 до 100 тысяч тенге. Тем не менее, работа по выявлению нелегально предоставляющих кров и извоз, продолжается.
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