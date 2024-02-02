За ложное сообщение о теракте на школьника завели уголовное дело в Актобе

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении подростка, сообщившего о ложном акте терроризма в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщение о том, что в одной из школ города готовится теракт и учащимся угрожает опасность, поступило в полицию 1 февраля в 10.00 часов.

"Прибывшие на место происшествия оперативные службы в ходе проверки установили, что сообщение было ложным. Сотрудники полиции установили звонившего, им оказался старшеклассник этой школы. Оказалось, для ложного звонка 16-летний подросток воспользовался телефоном одноклассника", - сообщили в полиции.

По факту ложного сообщения об акте терроризма полицией возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

В полиции напомнили, что уголовная ответственность за ложное сообщение об акте терроризма начинается с 14 лет. Кроме того, родителей несовершеннолетнего также ждет ответственность и возмещение затрат оперативным службам в результате ложного сообщения.