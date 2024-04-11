За хищение материалов осуждены работники КТЖ

Суд вынес приговор организаторам преступной группы, в которую входили работники КТЖ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

В конце 2022 были задержаны организаторы и участники организованной преступной группы из числа работников "Жанааркинской дистанции пути" "Карагандинское отделение магистральной сети" АО "НК "Казақстан темір жолы", которые в течении двух лет совершали хищение материалов верхнего строения пути, предназначенных для замены и ремонта железнодорожных путей, в особо крупном размере.

"4 апреля текущего года Специализированный межрайонный уголовный суд города Астаны вынес приговор по делу. На скамье подсудимых 9 человек, в числе которых работники АО "НК "КТЖ" организовавшие данную преступную группу.

Организаторы и участники преступной группы осуждены к различным срокам лишения свободы от 7 до 10 лет", - говорится в сообщении.