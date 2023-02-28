За годы независимости в Казахстане стало на 1,4 тысячи меньше школ

Проблема нехватки школ, перегруженности существующих, аварийное и ветхое состояние зданий учебных заведений - насущная проблема в Казахстане. Что делают для решения проблемы, сообщили аналитики Ranking.kz, передаёт BaigeNews.kz.

По данным портала, за годы независимости сеть школ по стране сократилась на 1,4 тысячи - до 7,6 тысячи. В основном это произошло за счёт сокращения численности обучающихся в малокомплектных школах в неперспективных населённых пунктах и закрытия этих школ.

Численность обучающихся достигла 3,7 миллиона человек, из них 2,2 миллиона - ученики городских школ, 1,5 миллиона — сельских.

В 2022 году дефицит ученических мест составил 270 тысяч, из них в городах — 174 тысячи, в сёлах — 96 тысяч.

Согласно прогнозам, численность учащихся на 1 января 2026 года достигнет 4,3 миллиона человек, а дефицит мест — 1,12 миллиона.

В РК вводятся новые ученические места в рамках реализуемого проекта "Строительство 1000 школ", что поможет сократить дефицит ученических мест.

Для того чтобы исправить ситуацию, в Казахстане также запущен масштабный национальный проект "Комфортная школа". В его рамках до конца 2025 года по всей стране будет построена 401 новая школа.