За год товарооборот между Казахстаном и странами Центральной Азии вырос на 30%

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Заместитель премьер-министра-министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, министры экономики и торговли стран Центральной Азии – Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и КНР провели онлайн-совещание по вопросам подготовки к предстоящему в мае Саммиту глав государств "Центральная Азия–Китай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Серик Жумангарин отметил, что Китай является основным торговым партнёром как Казахстана, так и других стран Центральной Азии.

По итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии вырос на 31,9 процента и составил 32,1 миллиарда долларов (2021 г. – 24,3 миллиарда долларов). Торговля между Казахстаном и Китаем достигла рекордных показателей, превысив 24 миллиарда долларов в прошлом году. Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть и составил 13,2 миллиарда долларов. Аналогичным образом растёт потребность в китайских товарах в Казахстане. Импорт вырос на 33,5 процента и составил 11 миллиардов долларов.

"Китайский рынок – это надёжный потребитель нашей продукции. Мы готовы предложить широкий ассортимент промышленных и сельскохозяйственных товаров по 135 дополнительным товарным позициям на сумму свыше одного миллиарда долларов", — заявил Серик Жумангарин.

Вице-премьер отметил важность развития электронной коммерции, повышения транспортной связанности региона и последовательное улучшение условий экспорта и транзита, развития межрегионального и приграничного сотрудничества. Жумангарин также пригласил инвесторов к промышленному сотрудничеству.

Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе, Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции, в том числе на рынке Китая.

По итогам совещания стороны выразили согласие подписать документы об укреплении торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере цифровой торговли и в области инфраструктуры и инженерного строительства.