За два миллиона тенге пытались продать новорожденного в Алматы

Новорожденного ребенка пыталась продать молодая пара алматинцев, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По подозрению в совершении преступления задержано семеро.

"Свою дочь шести дней от роду пыталась продать 24-летняя женщина и ее 21-летний сожитель. Установлено, что покупателей на еще не родившегося ребенка пара стала искать два месяца назад. Откликнулись жители Алматы – 48-летний гражданин У. и 46-летняя гражданка Е.. Стороны сошлись в цене – два миллиона тенге. Сделку назначили в минувшие выходные. Однако их планы были нарушены совместной спецоперацией, проведённой сотрудниками управлений криминальной полиции и по борьбе с организованной преступностью одновременно в разных частях города", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.