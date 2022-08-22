Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • За два миллиона тенге пытались продать новорожденного в Алматы
Polisia.kz Сегодня, 16:28
391
Фото: Polisia.kz

За два миллиона тенге пытались продать новорожденного в Алматы

Новорожденного ребенка пыталась продать молодая пара алматинцев, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По подозрению в совершении преступления задержано семеро.

"Свою дочь шести дней от роду пыталась продать 24-летняя женщина и ее 21-летний сожитель. Установлено, что покупателей на еще не родившегося ребенка пара стала искать два месяца назад. Откликнулись жители Алматы – 48-летний гражданин У. и 46-летняя гражданка Е.. Стороны сошлись в цене – два миллиона тенге. Сделку назначили в минувшие выходные. Однако их планы были нарушены совместной спецоперацией, проведённой сотрудниками управлений криминальной полиции и по борьбе с организованной преступностью одновременно в разных частях города", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

В числе первых были задержаны биологические родители девочки. Далее – потенциальные покупатели и семейная пара посредников. Последним было задержание 56-летней гражданки А., которая за денежное вознаграждение взяла на себя обязательства по оформлению документов на ребенка.

Ведется следствие.

Видео: Polisia.kz
Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#происшествие #полиция #Алматы
Сегодня, 16:28
391
Журналист

Рекомендуем

Наверх