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За 500 дней до старта: как казахстанские спортсмены готовятся к Олимпиаде-2024
Алматы принял участие в "Эстафете вокруг света" - глобальном событии, посвященном предстоящим летним Олимпийским играм.
Пока шло мероприятие, организованное Посольством Франции в Казахстане совместно с несколькими школами и знаменующее 500 дней, оставшихся до начала Олимпиады-2024 в Париже, корреспондент BaigeNews.kz выяснял, как Казахстан готовится к Играм, и в каких видах спорта у нашей страны наивысшие шансы на медали.
Не секрет, что Казахстан с летних Олимпийских игр в своей независимой истории никогда не уезжал без медалей (в отличие от зимних Олимпиад). Даже на самой неудачной для Казахстана Олимпиаде, прошедшей в 2021 году в Токио, спортсмены нашей страны выиграли восемь бронзовых медалей.
За 500 дней до старта следующей Олимпиады — в Париже, спортивные функционеры и тренеры пока не дают медальных прогнозов. И это оправданно: чтобы говорить о количестве медалей, для начала нужно завоевать право участвовать на Олимпиаде — выиграть олимпийские лицензии на отборочных соревнованиях.
Председатель Комитета физкультуры и спорта МКС РК Ербол Мырзабосынов рассказал нам, что сборные Казахстана по 20 видам спорта планируют завоевать лицензии и выступить на 33-х летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
"Спортсмены и тренеры получали и продолжат получать всестороннюю поддержку государства, продолжат подготовку дома и за рубежом. Как вы все знаете, в двух видах спорта у нас к работе с национальными командами привлечены тренеры из зарубежа. Во всех видах спорта подготовка построена с учётом состояния здоровья спортсменов, их физиологических возможностей для завоевания лицензий и достижения максимальных результатов на главных стартах четырёхлетия - Олимпийских играх", - заявил Ербол Мырзабосынов.
Среди видов спорта, на которые традиционно делают ставку в Казахстане — бокс, тяжёлая атлетика, виды борьбы. Со сборной Казахстана по дзюдо в текущем олимпийском цикле работают опытные наставники из Франции. Первые результаты работы тренеров-консультантов, призёров Олимпийских игр Стефана Трено и Ксавье Монденкса уже налицо: казахстанские дзюдоисты показывают впечатляющие результаты на турнирах серии Гран-при и Большой шлем.
На прошедших недавно трёх турнирах медали завоевали Абиба Абужакынова, Галия Тимбаева, Жансай Смагулов, Данияр Шамшаев, Нурганат Серикпаев. К тому же, лидер команды — опытнейший титулованный Елдос Сметов уже оправился от травмы и, как нам стало известно, примет участие в предстоящем Чемпионате мира.
"На всех этих турнирах мы набираем важные очки в рейтинг, по которому и будут отбирать дзюдоистов-участников Олимпийских игр-2024. Время ещё есть на завоевание очков, но наша цель — отобрать в Париж-2024 как можно больше спортсменов. Конечно, взять максимум — все 14 лицензий, будет сложно, будет очень-очень мало стран, которые могут квалифицировать максимум спортсменов. Но мы надеемся квалифицировать как можно больше спортсменов. Я надеюсь, и есть реальные предпосылки, что Казахстан будет представлен во всех мужских категориях, а также нам по силам взять лицензии максимум в трёх-четырёх женских категориях. С результатами, которые были в различных турнирах на данный момент, виден потенциал команды, я надеюсь", - сказал Стефан Трено.
О медалях в дзюдо тренерский штаб пока говорит с осторожностью.
"У нас на Гран-при, Больших шлемах и Чемпионатах мира есть награды в весах ниже 60 кг, были медали в весовой категории до 66 кг, до 73 кг, и у нас были медали в тяжёлом весе. Так что для мальчиков уже есть категории, у нас были медали. Итак, у нас уже есть медали, но это может измениться и для девочек, на данный момент есть две женские категории, где у нас есть награды — до 48 кг и свыше 78. Что касается других весов, то у нас тоже есть очень хорошие спортсмены в весах до 90 кг, до 80 кг и до 100 кг, они прогрессируют. Есть ещё турниры, 500 дней до Олимпиады, и мы работаем дальше. Главное, не терять напор и с таким же усердием готовиться", - отметил Трено.
Французские тренеры-консультанты внесли свои новшества в тренировочный процесс. Одно из них - после крупных соревнований казахстанская сборная задерживается в городах их проведения на несколько дней, чтобы провести три-четыре дня тренировок на месте и с лучшими иностранными дзюдоистами. Тренеры убеждены, что для спортсменов важно встречаться с лучшими мировыми соперниками не только на соревнованиях, но и на тренировках. Так они набираются опыта и понимают, что звёздные соперники — такие же атлеты, и вполне реально их побеждать.
В январе в Алматы учебно-тренировочный сбор провёл один из самых титулованных дзюдоистов Франции и мира тяжеловес Тедди Ринер. Кроме того, команды из очень многих стран сегодня хотят потренироваться с казахстанской сборной - женская сборная Китая, мужские сборные Алжира и Нидерландов. Кроме того, некоторые французские спортсмены хотят приехать.
"Другие страны поняли, что они могут приехать сюда на совместные сборы, им интересна команда Казахстана, это хорошо. Добавим, что приезд Тедди Ринера был положительным и для него, и для нас. Он выиграл Большой Шлем в Париже, а казахстанец Адиль Оразбаев во втором круге выиграл у титулованного олимпийского медалиста из Бразилии". - отметил тренер.
Если у дзюоистов схема отбора более-менее понятна, то боксёрам в этот раз придется отбираться в новых для них условиях. Из-за противостояния Международного олимпийского комитета и Международной ассоциации любительского бокса (IBA) Чемпионаты мира по боксу не станут основанием для отбора на Олимпиаду. Всё внимание будет приковано к результатам боксеров на Азиатских играх, где и станут известны имена обладателей олимпийских лицензий в боксе в Париж-2024 от Азии.
Тренерский штаб мужской и женской сборных по боксу обещают добыть как можно больше олимпийских лицензий. Аналогичные планы и у борцов греко-римского и вольного стилей.
Новое дыхание
Среди видов спорта, в которых могут "выстрелить" казахстанцы, выиграв медали в Париже — лёгкая атлетика, спортивная гимнастика, теннис и, как ни странно, брейкданс. Этот танцевальный вид спорт дебютирует в программе Олимпийских игр именно на Играх-2024 в Париже, и у Казахстана есть все шансы войти в историю — наш соотечественник Амир Закиров в 2022 году выиграл титул чемпиона мира на турнире Red Bull BC One, а уже в феврале 2023 года стал победителем турнира Breaking for Gold в Японии, где победил действующего чемпиона мира и других титулованных брейкеров.
Основатель алматинского танцевального центра Funky Dance брейкер Марат Ягфаров отмечает, что у Амира есть все шансы не просто завоевать олимпийскую лицензию, но и выиграть медаль.
"Турниры все почти одинаковые. На тех, которые влияют на квалификацию на Олимпийские игры, там число судей больше, критерии дополнительные есть. Но в целом, мы видим на примере Амира, что результаты всё равно близки, если ты танцуешь круто, если ты на волне, если тебе физики хватает, то соответственно, ты можешь оказаться на пьедестале. Я думаю, как минимум одна лицензия точно будет, но ещё у двух ребят есть возможность хорошая, полагаю, взять лицензии, у них уровень хороший. Но здесь больше будет зависеть, будут ли участвовать в тех турнирах, где начисляют очки", - сказал Марат Ягфаров.
По его словам, он знает руководителей Федерации и видит, какие усилия они прикладывают, но пока брейкданс, как ни странно, не так популярен.
"Я как раз у своих ребят спрашивал, думал, что интерес уже больше, но они говорят, что ещё не так сильно и скорее всего, всплеск интереса будет уже после того, как брейкданс дебютирует на Олимпиаде. Кроме того, сейчас турниры для брейкдансеров чаще организуют студии или ребята, которые болеют этой темой. Да, естественно, у них поддержка была максимальная, но только после того, как они просили акиматы о такой поддержке. Нам хотелось бы, чтобы был утверждённый календарь соревнований, чтобы это все знали и готовились", - заметил Ягфаров.
Сборные Казахстана по летним видам спорта продолжают усиленную подготовку к главным стартам четырехлетия.
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