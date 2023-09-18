За 2 миллиона тенге женщина продала двух детей в Жетысу

Широкомасштабная операция “STOP-трафик” проведена департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД в сентябре. Выявлено 30 преступлений, связанных с торговлей людьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным ведомства, из 30 фактов преступлений: три факта торговли несовершеннолетними, три – незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, два – торговли людьми, два – торговли органами человека, три – вовлечения в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетнего – один. Выявлено 17 фактов организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества.

Кроме того, зарегистрировано 56 административных правонарушений за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией и сводничества и 475 за приставание, связанное с интимными услугами и попрошайничеством.

"Департаментом полиции области Жетысу за торговлю детьми задержана 23-летняя жительница региона. Установлено, что женщина через посредников продала своих двух детей 2022 и 2023 годов рождения. Первый факт имел место в октябре 2022 года, второй факт – в августе 2023 года, в обоих случаях сумма сделки составила 1 млн тенге. Факты зарегистрированы по статье 135 УК (Торговля несовершеннолетними)", - говорится в сообщении.

Также ходе мониторинга полицией Мангистауской области установлен житель области, который в течение нескольких лет обманув и отобрав документы, подвергал трудовой эксплуатации 44-летнего гражданина Узбекистана.

"Установлено, что мужчину принуждали пасти скот и выполнять домашнюю и подсобную работу. Зимовка находилась в 90 км от ближайшего населенного пункта. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 126 части 3 пункту 2 УК (Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации), проводится расследование. В настоящее время потерпевшему оказывается помощь", - сообщили в МВД.

В Туркестанской области сотрудниками УБОП установлены и задержаны двое глав крестьянских хозяйств, которые более пяти лет незаконно удерживали для трудовой эксплуатации 53-летнего гражданина Узбекистана.

"У мужчины забрали паспорт и с 2017 года принуждали к уходу за малым рогатым скотом. Установлено, что он проживал в загоне для скота. При отказе от работы на него оказывалось физическое и психологическое давление. Проводится расследование по статье 126 части 3 пункту 2 УК (Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации). Потерпевший направлен в кризисный центр для реабилитации и получения помощи", - отметили в ведомстве.

Сотрудниками УБОП ДП Атырауской области установлена уроженка Республики Узбекистан, которая вовлекла в занятие проституцией свою родную младшую сестру 1998 года рождения.

"В ходе проверочных мероприятий установлено, что в мае 2021 года подозреваемая привезла потерпевшую из Ташкента в Шымкент, а после в Атырау, предложив работу продавцом в продуктовом магазине. Но после приезда, забрав документы и применив физическое насилие, заставила ее заняться проституцией. Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 308 УК (Вовлечение в занятие проституцией), проводится расследование", - сообщили в МВД.

Также в Карагандинской области при проверке гостиниц, увеселительных заведений и других мест сотрудниками УБОП задержан гражданин Узбекистана, находившийся с 2016 года в межгосударственном розыске за торговлю людьми УВД Наманганской области МВД Республики Узбекистан, а также два уголовных преступника, находившихся в розыске за кражу.

В настоящее время продолжается информационная работа по размещению и трансляции в регионах социального ролика с номером телефона доверия по борьбе с торговлей людьми 116 16.