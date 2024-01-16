Южнокорейский певец — исполнитель казахских песен приехал в Актобе

Южнокорейский певец Сон Вон Саб, исполняющий казахские песни, стал амбассадором Актюбинской области на своей родине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Певец для этого даже прибыл в Актобе, где намерен снять видео о городе.

"Туристский информационный центр Visit Aktobe презентовал проект "Туристические амбассадоры Актюбинской области". Одним из первых амбассадоров нашей области стал известный южнокорейский музыкант, певец, автор-исполнитель песен на казахском и корейском языках Сон Вон Саб. В качестве амбассадора он будет информировать своих сограждан – жителей Южной Корей о достопримечательностях Актюбинской области", - сообщили в акимате.

Сам певец отметил, что ему очень интересна казахская культура и он намерен познакомить с ней как можно большее количество своих соотечественников.

С Сон Вон Сабом встретился аким Актюбинской области Асхат Шахаров. Глава региона подарил певцу домбру.

Гость поблагодарил акима области за гостеприимство и подарок, вручил недавно вышедший сольный альбом и спел песню Шамши Калдаякова "Сыған серенадасы".