Юсуф Мациев завоевал "серебро" на чемпионате Азии по борьбе

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Юсуф Мациев завершил выступление на чемпионате Азии с серебряной медалью, передаёт BaigeNews.kz.

Мациев дошёл до финала в весовой категории до 97 килограммов. В схватке за "золото" ему противостоял призёр Олимпиады-2020 Мохаммадхади Сарави из Ирана. Титулованный оппонент выиграл досрочно.

Сегодня свои схватки за бронзовые награды проиграли Галым Кабдунассаров (до 60 кг), Алматбек Аманбек (до 67 кг), Адильхан Сатаев (до 72 кг).